Экс-охранник Анджелины Джоли и Брэда Питта поделился деталями сотрудничества со звездной парой.

Бывший телохранитель Джоли и Питта рассекретил, чего больше всего боялась пара Getty Images

Экс-телохранитель голливудских актеров и бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта раскрыл неожиданные детали из личной жизни звездной пары.

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В интервью для издания Woman's Day 55-летний экс-охранник Марк Биллингем, который сотрудничал с Джоли и Питтом около полтора года, заявил, что был восхищен тем, как Брэд и Анджелина распределяют время.

“Единственное, что меня удивило в работе с Брэдом и Анджелиной, так это их тайм-менеджмент. У них было время на все: от семейной жизни до благотворительности“, - вспомнил Марк.

Кроме того, телохранитель рассказал о самом большом страхе супружеской пары. По словам Биллингема, Джоли и Питт больше всего боялись похищения их шестерых детей.

“Их самым большим страхом был риск похищения детей. Этот вопрос связан с большими деньгами, так что они всегда беспокоились о том, кто именно находится рядом с их наследниками“, - поделился экс-охранник голливудской четы.

Ранее сообщалось, Брэд Питт расстался с Николь Потуральски после трех месяцев отношений.

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