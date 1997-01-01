Ходят слухи: Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта

Американская актриса Анджелина Джоли решила «насолить» бывшему мужу Брэду Питту.

Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта gettyimages.com

Читай также: «Думал, что никогда не женюсь»: Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль

Популярная актриса Анджелина Джоли не может отойти от развода с голливудской звездой. Несмотря на то, что эмоции после скандального расставания поутихли, Брэд уже успел завязать отношения с молодой красавицей-моделью Николь Потуральски, а Джоли все еще не знает, как задеть чувства бывшего супруга. Ей оказалось недостаточно борьбы за опеку над детьми, и она решила закрутить роман с лучшим другом Питта – Микки Рурком.

Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта gettyimages.com

Более того, по данным прессы, в 2009 году Брэд застал жену за поцелуями с Микки за кулисами награждения премии «Оскар».

Фанаты сомневаются в достоверности данных сплетен и верят, что самая красивая пара Голливуда вскоре порадует их новостью о возобновлении романтических отношений.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.