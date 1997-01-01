Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ходят слухи: Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта

Комментариев: 0
Американская актриса Анджелина Джоли решила «насолить» бывшему мужу Брэду Питту.

Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта
Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта
gettyimages.com

Читай также: «Думал, что никогда не женюсь»: Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль

Популярная актриса Анджелина Джоли не может отойти от развода с голливудской звездой. Несмотря на то, что эмоции после скандального расставания поутихли, Брэд уже успел завязать отношения с молодой красавицей-моделью Николь Потуральски, а Джоли все еще не знает, как задеть чувства бывшего супруга. Ей оказалось недостаточно борьбы за опеку над детьми, и она решила закрутить роман с лучшим другом Питта – Микки Рурком.

Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта
Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта
gettyimages.com

Более того, по данным прессы, в 2009 году Брэд застал жену за поцелуями с Микки за кулисами награждения премии «Оскар».

Фанаты сомневаются в достоверности данных сплетен и верят, что самая красивая пара Голливуда вскоре порадует их новостью о возобновлении романтических отношений.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь