Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Думал, что никогда не женюсь»: Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль

Комментариев: 0
Американский актер Джордж Клуни рассказал, как семья изменила его взгляды на жизнь.

Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль
Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль
gettyimages.com

Читай также: Бабье царство: Брюс Уиллис потребовал от дочери родить ему внука

Популярный актер Джордж Клуни в недавнем интервью GQ рассказал, как встреча с Амаль Аламуддин изменила его жизнь. Знаменитость был завидным холостяком и менял избранниц каждые два года, беззаботно проводя время со своими друзьями вне работы. Однако все кардинально изменилось после знакомства с будущей женой:

«Я думал, что никогда не женюсь, что у меня не будет детей. У меня есть работа, есть замечательные друзья — жизнь удалась! Но я не подозревал, насколько неполной была моя жизнь до тех пор, пока не встретил Амаль. После этого все изменилось».

Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль
Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль
gettyimages.com

В 2014 году пара узаконила свои отношения и с того момента жизнь знаменитого актера заиграла новыми красками:

«Прежде я никогда не был в положении, когда чья-то жизнь становилась для меня намного важнее, чем собственная. Понимаете? А потом появились еще два человечка, такие маленькие и нуждающиеся в заботе».

В 2017 году влюбленные стали родителями. У них родились близнецы Элла и Александр. Инсайдеры сообщают, что сейчас пара счастлива так же, как и в медовый месяц.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джордж Клуни, актер, жена, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь