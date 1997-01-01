«Думал, что никогда не женюсь»: Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль

Американский актер Джордж Клуни рассказал, как семья изменила его взгляды на жизнь.

Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль gettyimages.com

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Популярный актер Джордж Клуни в недавнем интервью GQ рассказал, как встреча с Амаль Аламуддин изменила его жизнь. Знаменитость был завидным холостяком и менял избранниц каждые два года, беззаботно проводя время со своими друзьями вне работы. Однако все кардинально изменилось после знакомства с будущей женой:

«Я думал, что никогда не женюсь, что у меня не будет детей. У меня есть работа, есть замечательные друзья — жизнь удалась! Но я не подозревал, насколько неполной была моя жизнь до тех пор, пока не встретил Амаль. После этого все изменилось».

Джордж Клуни рассказал о жизни с Амаль gettyimages.com

В 2014 году пара узаконила свои отношения и с того момента жизнь знаменитого актера заиграла новыми красками:

«Прежде я никогда не был в положении, когда чья-то жизнь становилась для меня намного важнее, чем собственная. Понимаете? А потом появились еще два человечка, такие маленькие и нуждающиеся в заботе».

В 2017 году влюбленные стали родителями. У них родились близнецы Элла и Александр. Инсайдеры сообщают, что сейчас пара счастлива так же, как и в медовый месяц.

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