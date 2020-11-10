Дочь Анджелины Джоли раскритиковали за выбор наряда для прогулки с мамой

Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с младшей дочерью Вивьен.

В Сети опубликовали свежие фотографии популярной голливудской актрисы, режиссера и общественного деятеля Анджелины Джоли. Папарацци сняли 45-летнюю знаменитость во время прогулки с 12-летней Вивьен Джоли-Питт.

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В понедельник, 9 ноября, звездная мамочка и ее младшая биологическая дочь сходили за кофе в одну из кофеен Лос-Анджелеса. Фотографы сделали снимки, когда Анджелина и Вивьен возвращались домой.

Для выхода в свет Джоли выбрала длинное черное платье, светлые босоножки от Valentino Garavani, бежевый плащ и защитную маску. А Вивьен была одета в светлую футболку, монохромные шорты, защитную маску и белые кроссовки.

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Наряд дочери Джоли и Питта вызвал критику в пользователей Сети. “Не понимаю, чего пытается добиться Энджи, позволяя детям одеваться так, как им вздумается“, “Неужели Вивьен теперь тоже по мальчуковым нарядам?“, “Наряд не нравится совсем. Вышла все же за кофе, а не мусор выкинуть“, - пишут в комментариях в Инстаграм.

Напомним, ранее бывший телохранитель Джоли и Питта рассекретил, чего больше всего боялась пара.

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