Деми Мур отмечает 58-летие: Как актриса выглядела в молодости

11 ноября голливудская кинозвезда Деми Мур празднует день рождения.

В среду, 11 ноября, знаменитая американская актриса и бывшая модель Деми Мур отмечает день рождения. Звезде исполняется 58 лет.

Читай также: “Мисс Вселенная“ Оливия Калпо появилась на публике в очень откровенном наряде

Успешную кинокарьеру именинница начала в возрасте 19-ти лет в фильме “Выборы“. В 1988 году она впервые получила главную роль, сыграв Эбби Куинн в картине “Седьмое знамение“. А уже в начале 90-х стала первой актрисой в Голливуде с гонораром более 10 млн за фильм.

Голливудская красотка была трижды замужем. Впервые она пошла под венец в 1980 году с рок-музыкантом Фредди Муром. Их брак продлился 5 лет. В 1987-2000 годах Деми была замужем за актером Брюсом Уиллисом, от которого родила троих дочерей. В 2005 году Мур сыграла свадьбу с актером Эштоном Кутчером, который был младше ее на 16 лет. Спустя 6 лет они развелись.

По случаю дня рождения звезды фильма “Солдат Джейн“ Ivona предлагает вспомнить, как Деми Мур выглядела в начале кинокарьеры. Смотрите фото именинницы в молодости в нашей галерее.

Напомним, 10 ноября свой 26-й день рождения отпраздновала актриса Зои Дойч.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​