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"Мисс Вселенная" Оливия Калпо появилась на публике в очень откровенном наряде

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28-летняя модель Оливия Калпо вышла на улицу без штанов и белья.
"Мисс Вселенная" Оливия Калпо появилась на публике в очень откровенном наряде
"Мисс Вселенная" Оливия Калпо появилась на публике в очень откровенном наряде
instagram.com/oliviaculpo

Победительница конкурса “Мисс Вселенная 2012“, экс-возлюбленная музыканта Ника Джонаса, американская модель и актриса Оливия Калпо поделилась пикантными фотографиями с отдыха в Мексике.

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На своей странице в Инстаграм 28-летняя звезда разместила два снимка, где она позировала на улице в очень откровенном наряде без белья. На свежих кадрах Оливия запечатлена в коротеньком платье белого цвета с огромным декольте и разрезами по боках. Свой горячий образ модель дополнила солнцезащитными очками, коричневыми шлепанцами, тонким ремешком и сумочкой.

“Скоро вернусь. Ищу свои штаны👖“, - с юмором подписала фото Калпо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brb looking for my pants👖

Допис, поширений Olivia Culpo (@oliviaculpo)

Напомним, ранее Оливия Калпо показала жаркое фото в купальнике.

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Теги: Оливия Калпо
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.11.2020, 14:24
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гость
А без трусов слабо выйти на улицу?
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