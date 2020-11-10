Надя Дорофеева анонсировала выход сольного клипа в образе блондинки
Одна из популярных украинских певиц, тренер "Лиги Смеха" и бывшая участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заинтриговала подписчиков новой публикацией в соцсети.
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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала короткий ролик, где она запечатлена крупным планом в образе блондинки. В конце видео в ее глазах “вспыхивает“ огонь. Надя оставила ролик без подписи.
Пользователи Сети решили, что Дорофеева таким образом анонсировала выход первого сольного клипа.
- Режим ждуна включён
- спойлер к сольному клипу?
- Как же жду премьеру, уверенна, это будет пушка💔
- Это будет хит 🔥
- Ждём. Готовимся стримить везде!🔥 Бить все рекорды! Мы всегда с тобой ♥️🔥
- Сольная песня ,что ли?????????🙏❤️
- Услышала только этих 5 секунд и уже поняла что будет wowww🔥🔥, мы все очень очень ждём!!❤️
- Это сольный клип?
- Это будет самый крутой старт БОЛЬШОЙ СОЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 😍
Напомним, ранее Позитив рассказал, как чувствует себя после распада группы "Время и Стекло".
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