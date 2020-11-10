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Надя Дорофеева анонсировала выход сольного клипа в образе блондинки

Комментариев: 1
Экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала короткий тизер из предстоящего клипа.
Надя Дорофеева анонсировала выход сольного клипа в образе блондинки
Надя Дорофеева анонсировала выход сольного клипа в образе блондинки
instagram.com/nadyadorofeeva

Одна из популярных украинских певиц, тренер "Лиги Смеха" и бывшая участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заинтриговала подписчиков новой публикацией в соцсети. 

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала короткий ролик, где она запечатлена крупным планом в образе блондинки. В конце видео в ее глазах “вспыхивает“ огонь.  Надя оставила ролик без подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Пользователи Сети решили, что Дорофеева таким образом анонсировала выход первого сольного клипа.

  • Режим ждуна включён
  • спойлер к сольному клипу?
  • Как же жду премьеру, уверенна, это будет пушка💔
  • Это будет хит 🔥
  • Ждём. Готовимся стримить везде!🔥 Бить все рекорды! Мы всегда с тобой ♥️🔥
  • Сольная песня ,что ли?????????🙏❤️
  • Услышала только этих 5 секунд и уже поняла что будет wowww🔥🔥, мы все очень очень ждём!!❤️
  • Это сольный клип?
  • Это будет самый крутой старт БОЛЬШОЙ СОЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 😍

Напомним, ранее Позитив рассказал, как чувствует себя после распада группы "Время и Стекло".

 

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Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
БЕЗУМЕЦ+    11.11.2020, 12:45
Оценка:  +9
БЕЗУМЕЦ+
Да хоть в образе животного...
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