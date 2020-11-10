Надя Дорофеева анонсировала выход сольного клипа в образе блондинки

Экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала короткий тизер из предстоящего клипа.

Одна из популярных украинских певиц, тренер "Лиги Смеха" и бывшая участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заинтриговала подписчиков новой публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала короткий ролик, где она запечатлена крупным планом в образе блондинки. В конце видео в ее глазах “вспыхивает“ огонь. Надя оставила ролик без подписи.

Пользователи Сети решили, что Дорофеева таким образом анонсировала выход первого сольного клипа.

Режим ждуна включён

спойлер к сольному клипу?

Как же жду премьеру, уверенна, это будет пушка💔

Это будет хит 🔥

Ждём. Готовимся стримить везде!🔥 Бить все рекорды! Мы всегда с тобой ♥️🔥

Сольная песня ,что ли?????????🙏❤️

Услышала только этих 5 секунд и уже поняла что будет wowww🔥🔥, мы все очень очень ждём!!❤️

Это сольный клип?

Это будет самый крутой старт БОЛЬШОЙ СОЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 😍

Напомним, ранее Позитив рассказал, как чувствует себя после распада группы "Время и Стекло".

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