Дочь Веры Брежневой соблазнительно выгнулась в откровенном наряде

19-летняя Соня Киперман сверкнула стройной фигурой в топе и шортах.

Старшая дочь бывшей участницы “ВИА Гры“ Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман поделилась с подписчиками в соцсети пикантным кадром из новой фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм девушка запостила снимок, где она соблазнительно позировала на диване в белом костюме. Соня была одета в кроп-топ на бретелях, мини-шорты и белые туфли. Свой look она дополнила небрежными локонами и сдержанным макияжем.

Отметим, что в таком образе Киперман появилась в клипе своей звездной мамы Веры Брежневой. Премьера ролика на трек “Sestra“ состоялась в среду, 18 ноября. Сама Брежнева в видео снялась полностью голой.

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