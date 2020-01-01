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Дочь Веры Брежневой соблазнительно выгнулась в откровенном наряде

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19-летняя Соня Киперман сверкнула стройной фигурой в топе и шортах.
Дочь Веры Брежневой соблазнительно выгнулась в откровенном наряде
Дочь Веры Брежневой соблазнительно выгнулась в откровенном наряде
instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь бывшей участницы “ВИА Гры“ Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман поделилась с подписчиками в соцсети пикантным кадром из новой фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм девушка запостила снимок, где она соблазнительно позировала на диване в белом костюме. Соня была одета в кроп-топ на бретелях, мини-шорты и белые туфли. Свой look она дополнила небрежными локонами и сдержанным макияжем.

Отметим, что в таком образе Киперман появилась в клипе своей звездной мамы Веры Брежневой. Премьера ролика на трек “Sestra“ состоялась в среду, 18 ноября. Сама Брежнева в видео снялась полностью голой.

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Теги: Вера Брежнева, Соня Киперман
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Источник: Ivonа bigmir)net

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