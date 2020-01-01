Дочь Веры Брежневой соблазнительно выгнулась в откровенном наряде
Старшая дочь бывшей участницы “ВИА Гры“ Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман поделилась с подписчиками в соцсети пикантным кадром из новой фотосессии.
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Так, на своей странице в Инстаграм девушка запостила снимок, где она соблазнительно позировала на диване в белом костюме. Соня была одета в кроп-топ на бретелях, мини-шорты и белые туфли. Свой look она дополнила небрежными локонами и сдержанным макияжем.
Отметим, что в таком образе Киперман появилась в клипе своей звездной мамы Веры Брежневой. Премьера ролика на трек “Sestra“ состоялась в среду, 18 ноября. Сама Брежнева в видео снялась полностью голой.
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