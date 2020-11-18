Вера Брежнева снялась полностью голой в новом клипе

Также в съемках клипа на трек "Сестра" приняла участие старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман.

Украинская исполнительница Вера Брежнева, которая в 2003-2007 годах была солисткой группы “ВИА Гра“, взбудоражила Сеть новым видео на композицию “Sestra“.

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В среду, 18 ноября, на ютуб-канале Meladze Music состоялась премьера клипа, где 38-летняя артистка снялась обнаженной. В ролике Вера прикрыла интимные части тела с помощью доски для серфинга. Также она позировала полностью голой за ширмой. Еще на нескольких кадрах знаменитость предстала в синем купальнике.

Отметим, что в откровенном клипе на трек “Sestra“ также снялась старшая дочь Брежневой, 19-летняя Соня Киперман. В видео девушка появилась с кудряшками в топе и коротких шортах.

Вера Брежнева - Sestra: смотреть клип онлайн

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