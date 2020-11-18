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Вера Брежнева снялась полностью голой в новом клипе

Комментариев: 5
Также в съемках клипа на трек "Сестра" приняла участие старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман.
Вера Брежнева снялась полностью голой в новом клипе
Вера Брежнева снялась полностью голой в новом клипе
instagram.com/ververa

Украинская исполнительница Вера Брежнева, которая в 2003-2007 годах была солисткой группы “ВИА Гра“, взбудоражила Сеть новым видео на композицию “Sestra“.

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В среду, 18 ноября, на ютуб-канале Meladze Music состоялась премьера клипа, где 38-летняя артистка снялась обнаженной. В ролике Вера прикрыла интимные части тела с помощью доски для серфинга. Также она позировала полностью голой за ширмой. Еще на нескольких кадрах знаменитость предстала в синем купальнике.

Отметим, что в откровенном клипе на трек “Sestra“ также снялась старшая дочь Брежневой, 19-летняя Соня Киперман. В видео девушка появилась с кудряшками в топе и коротких шортах.

Вера Брежнева - Sestra: смотреть клип онлайн

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Теги: Вера Брежнева, Соня Киперман
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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астра  (аноним)  18.11.2020, 15:19
Оценка:  +1
астра
Да кому уже она интересна, голых ж....... и здесь хватает. Люди, разве это искусство.
Vixerunt    18.11.2020, 15:13
Оценка:  +20
Vixerunt
Зачем она нассала в аквариум...
гость  (аноним)  18.11.2020, 14:25
Оценка:  0
гость
ГАЛУШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  18.11.2020, 14:25
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  18.11.2020, 14:24
Оценка:  0
гость
Прокацапская потаскуха!
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