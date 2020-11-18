Вера Брежнева снялась полностью голой в новом клипе
Украинская исполнительница Вера Брежнева, которая в 2003-2007 годах была солисткой группы “ВИА Гра“, взбудоражила Сеть новым видео на композицию “Sestra“.
Читай также: Актер “Гарри Поттера“ обогнал Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннесса
В среду, 18 ноября, на ютуб-канале Meladze Music состоялась премьера клипа, где 38-летняя артистка снялась обнаженной. В ролике Вера прикрыла интимные части тела с помощью доски для серфинга. Также она позировала полностью голой за ширмой. Еще на нескольких кадрах знаменитость предстала в синем купальнике.
Отметим, что в откровенном клипе на трек “Sestra“ также снялась старшая дочь Брежневой, 19-летняя Соня Киперман. В видео девушка появилась с кудряшками в топе и коротких шортах.
Вера Брежнева - Sestra: смотреть клип онлайн
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Названо имя самого сексуального мужчины 2020 года
- Новая участница “ВИА Гры“ Ксения Попова засветила фигуру в купальнике
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!