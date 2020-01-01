В маленьком платьице: Светлана Лобода показала домашнее селфи

Певица Светлана Лобода показала, как развлекается по вечерам.

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в России, поделилась с поклонниками новой игривой фотографией. “Суперзвезда“ решила порадовать фанов домашним селфи.

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Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка разместила кадр, где она позирует перед зеркалом в блестящем коротком платье черного цвета с оголенными плечами. Волосы Лободы распущены, а ее руки и шею украшают жемчужные аксессуары.

“Говорят, что среда- это маленькая пятница🤩 так почему бы не надеть красивое маленькое платьице и немного не потанцевать... хотя бы дома 😜😜😜😜“, - подписала фото Светлана.

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