Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В маленьком платьице: Светлана Лобода показала домашнее селфи

Комментариев: 0
Певица Светлана Лобода показала, как развлекается по вечерам.
В маленьком платьице: Светлана Лобода показала домашнее селфи
В маленьком платьице: Светлана Лобода показала домашнее селфи
instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в России, поделилась с поклонниками новой игривой фотографией. “Суперзвезда“ решила порадовать фанов домашним селфи.

Читай также: Светлана Лобода в мини-платье украсила обложку глянцевого журнала

Так, на своей странице в Инстаграм  38-летняя артистка разместила кадр, где она позирует перед зеркалом в блестящем коротком платье черного цвета с оголенными плечами. Волосы Лободы распущены, а ее руки и шею украшают жемчужные аксессуары.

“Говорят, что среда- это маленькая пятница🤩 так почему бы не надеть красивое маленькое платьице и немного не потанцевать... хотя бы дома 😜😜😜😜“, - подписала фото Светлана.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь