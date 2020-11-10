Светлана Лобода в мини-платье украсила обложку глянцевого журнала
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала обложку журнала со своим изображением. На кадре знаменитость предстала на обложке глянца Cosmopolitan, где позировала в блестящем мини-платье черного цвета и колготках в звездочку. Сексуальный наряд оголяет плечи и зону декольте звезды. Лобода стала в такую позу, которая аппетитно подчеркивает достоинства фигуры. Образ Светлана дополнила сдержанным макияжем и массивными украшениями.
Под публикацией певица написала так:
«Смотри, читай 🙈 с сегодняшнего дня... везде)».
Поклонники восхитились красотой Светланы, и рассыпались в комплиментах:
«Жарко! Стильно! Сексуально!»
«Очень красивая обложка».
«Откладываю все дела и бегу за журналом».
«Обожаю Вас».
«Ой, какая вы красивая».
«Богиня».
«Женщина-космос».
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