Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками радостной новостью.

Светлана Лобода в мини-платье украсила обложку глянцевого журнала instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала обложку журнала со своим изображением. На кадре знаменитость предстала на обложке глянца Cosmopolitan, где позировала в блестящем мини-платье черного цвета и колготках в звездочку. Сексуальный наряд оголяет плечи и зону декольте звезды. Лобода стала в такую позу, которая аппетитно подчеркивает достоинства фигуры. Образ Светлана дополнила сдержанным макияжем и массивными украшениями.

Под публикацией певица написала так:

«Смотри, читай 🙈 с сегодняшнего дня... везде)».

Поклонники восхитились красотой Светланы, и рассыпались в комплиментах:

«Жарко! Стильно! Сексуально!» «Очень красивая обложка». «Откладываю все дела и бегу за журналом». «Обожаю Вас». «Ой, какая вы красивая». «Богиня». «Женщина-космос».

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