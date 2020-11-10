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Светлана Лобода в мини-платье украсила обложку глянцевого журнала

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками радостной новостью.

Светлана Лобода в мини-платье украсила обложку глянцевого журнала
Светлана Лобода в мини-платье украсила обложку глянцевого журнала
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала обложку журнала со своим изображением. На кадре знаменитость предстала на обложке глянца Cosmopolitan, где позировала в блестящем мини-платье черного цвета и колготках в звездочку. Сексуальный наряд оголяет плечи и зону декольте звезды. Лобода стала в такую позу, которая аппетитно подчеркивает достоинства фигуры. Образ Светлана дополнила сдержанным макияжем и массивными украшениями.

Под публикацией певица написала так:

«Смотри, читай 🙈 с сегодняшнего дня... везде)».

Поклонники восхитились красотой Светланы, и рассыпались в комплиментах:

«Жарко! Стильно! Сексуально!»

«Очень красивая обложка».

«Откладываю все дела и бегу за журналом».

«Обожаю Вас».

«Ой, какая вы красивая».

«Богиня».

«Женщина-космос».

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Теги: Светлана Лобода, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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