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Надя Дорофеева и Позитив публично признались друг другу в чувствах

Комментариев: 1
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками трогательным видеороликом.

Надя Дорофеева и Позитив публично признались друг другу в чувствах
Надя Дорофеева и Позитив публично признались друг другу в чувствах
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео. На кадрах Надя и Позитив благодарят друг друга за проведенное время вместе, а на фоне показаны архивные эпизоды с их выступлений. Также бывшие участники группы «Время и Стекло» признались, что у них было свидание еще до создания коллектива. Пара питала друг к другу романтичные чувства, однако в любовь это не переросло. Также Надя призналась, что за 10 лет существования группы между ними было немало ссор, но несмотря на это, они смогли стать по-настоящему родными.

Под публикацией Надя написала так:

«Спасибо за всё ♥️».

Поклонники не стали скрывать своих эмоций, и написали об этом в комментариях:

«Очень трогательно! Спасибо вам за все, легенда!!!»

«Сидела в зале и на этих словах плакала».

«Это нереально смотреть без слез. Вы в наших сердцах навсегда. Вы наше детство. Спасибо вам за эти 10 лет».

«Это нереальное видео, дух захватывает».

«Рыдала от вашей речи».

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Теги: Надя Дорофеева, певица, Позитив, видео, личная жизнь звезд Дорофеева
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.11.2020, 11:50
Оценка:  0
гость
Ну письку он туда все таки сувал.
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