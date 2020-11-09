«Мой идеал»: Екатерина Кухар удивила поклонников откровенным образом

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар впечатлила поклонников смелым образом.

Екатерина Кухар удивила поклонников откровенным образом instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Судья шоу «Танці з зірками 2020» Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость позирует, лежа на диване, в откровенном наряде. Платье черного цвета соблазнительно оголяет плечи и зону декольте телезвезды. Образ Екатерина дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем.

Под публикацией Кухар рассказала, в чем для нее проявляется мастерство танцоров:

«Настоящее искусство, когда танцоры преподносят всё так, будто им всё даётся легко и кажется, что любой может встать и сделать также.

Когда никто не понимает, сколько трудов за этой лёгкостью стоит...⠀

Я думаю, что именно эта «лёгкость» важна не только в профессиональной и творческой деятельности, но и в жизни».

Поклонники восхитились сексуальностью балерины, и рассыпались в комплиментах:

«Восхищаюсь вами, роскошная!» «Шикарная». «Ты такая невероятная». «Неотразимая».

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