Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Мой идеал»: Екатерина Кухар удивила поклонников откровенным образом

Комментариев: 2
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар впечатлила поклонников смелым образом.

Екатерина Кухар удивила поклонников откровенным образом
Екатерина Кухар удивила поклонников откровенным образом
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: Сексуальная Леся Никитюк поразила своим внешним видом

Судья шоу «Танці з зірками 2020» Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость позирует, лежа на диване, в откровенном наряде. Платье черного цвета соблазнительно оголяет плечи и зону декольте телезвезды. Образ Екатерина дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем.

Под публикацией Кухар рассказала, в чем для нее проявляется мастерство танцоров:

«Настоящее искусство, когда танцоры преподносят всё так, будто им всё даётся легко и кажется, что любой может встать и сделать также.
Когда никто не понимает, сколько трудов за этой лёгкостью стоит...⠀
Я думаю, что именно эта «лёгкость» важна не только в профессиональной и творческой деятельности, но и в жизни».

Поклонники восхитились сексуальностью балерины, и рассыпались в комплиментах:

«Восхищаюсь вами, роскошная!»

«Шикарная».

«Ты такая невероятная».

«Неотразимая».

Ранее беременная Роми Стрейд снялась полностью обнаженной 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, прима-балерина, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:46
Оценка:  0
гость
Не вижу ничего удивительного. Типичная прошмандовка.
гость  (аноним)  10.11.2020, 10:52
Оценка:  0
гость
У неё правый глаз практически закрыт. Скоро с повязкой как пират ходить будет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь