Названо имя самого сексуального мужчины 2020 года
Популярный американский журнал о знаменитостях People назвал имя голливудского красавчика, который стал самым сексуальным мужчиной планеты. По мнению экспертов глянца, в 2020 году это звание заслужил американский актер Майкл Бакари Джордан.
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33-летний артист является звездой кинематографической вселенной Marvel. Он снялся в таких супергеройских картинах, как “Черная пантера“ и “Фантастическая четверка“. Кроме того, Джордан сыграл в продолжении знаменитой франшизы “Рокки“ - в фильмах “Крид: Наследие Рокки“ и “Крид 2“.
“Надо мной часто подшучивали: “Майк, это единственное, чего ты, вероятно, не получишь“. Это круто стать частью этого замечательного клуба“, - поделился впечатлениями от нового звания Майкл Б. Джордан.
Напомним, что в прошлом году звание Самого сексуального мужчины получил американский певец и пианист Джон Ледженд.
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