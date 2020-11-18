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Названо имя самого сексуального мужчины 2020 года

Комментариев: 2
Узнайте, имя красавчика, который получил в 2020 году звание самого сексуального мужчины по версии журнала People.
Названо имя самого сексуального мужчины 2020 года
Названо имя самого сексуального мужчины 2020 года
Getty Images

Популярный американский журнал о знаменитостях People назвал имя голливудского красавчика, который стал самым сексуальным мужчиной планеты. По мнению экспертов глянца, в 2020 году это звание заслужил американский актер Майкл Бакари Джордан.

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33-летний артист является звездой кинематографической вселенной Marvel. Он снялся в таких супергеройских картинах, как “Черная пантера“ и “Фантастическая четверка“. Кроме того, Джордан сыграл в продолжении знаменитой франшизы “Рокки“ - в фильмах “Крид: Наследие Рокки“ и “Крид 2“.

“Надо мной часто подшучивали: “Майк, это единственное, чего ты, вероятно, не получишь“. Это круто стать частью этого замечательного клуба“, - поделился впечатлениями от нового звания Майкл Б. Джордан.

Напомним, что в прошлом году звание Самого сексуального мужчины получил американский певец и пианист Джон Ледженд.

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Теги: Майкл Б. Джордан, самый сексуальный мужчина
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Источник: Ivonа bigmir)net
Комментариев (2)
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shk67    18.11.2020, 14:08
Оценка:  +19
shk67
Журнал черножопых для черножопых? Фу, вонючючка.
гость  (аноним)  18.11.2020, 13:01
Оценка:  +1
гость
неудивительно,идут смутные времена
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