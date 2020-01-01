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Светлана Лобода засветила аппетитные формы в мини-платье

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками сексуальными снимками.

Светлана Лобода засветила аппетитные формы в мини-платье
Светлана Лобода засветила аппетитные формы в мини-платье
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах знаменитость позирует в блестящем мини-платье черного цвета. Наряд оголяет плечи и подчеркивает стройные ноги артистки. Певица дополнила образ колготками в звездочку и множеством аксессуаров. Волосы звезда предпочла распустить, а макияж сделать более выразительным.

Под публикацией Светлана поделилась фрагментом интервью, которое дала журналу Cosmopolitan:

«-Устала?
-Усталость есть, но она скорее психологическая. Страшно за семью, за друзей, да и за весь мир в целом. Мне кажется, никогда прежде мы не ощущали апокалипсис так близко».

Поклонники восхитились соблазнительным образом Лободы, и рассыпались в комплиментах:

«Нереальная».

«Этот образ огонь».

«Ну почему ты такая красивая?»

«Боже, какая вы офигенная».

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Теги: Светлана Лобода, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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