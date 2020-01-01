Светлана Лобода засветила аппетитные формы в мини-платье
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах знаменитость позирует в блестящем мини-платье черного цвета. Наряд оголяет плечи и подчеркивает стройные ноги артистки. Певица дополнила образ колготками в звездочку и множеством аксессуаров. Волосы звезда предпочла распустить, а макияж сделать более выразительным.
Под публикацией Светлана поделилась фрагментом интервью, которое дала журналу Cosmopolitan:
«-Устала?
-Усталость есть, но она скорее психологическая. Страшно за семью, за друзей, да и за весь мир в целом. Мне кажется, никогда прежде мы не ощущали апокалипсис так близко».
Поклонники восхитились соблазнительным образом Лободы, и рассыпались в комплиментах:
«Нереальная».
«Этот образ огонь».
«Ну почему ты такая красивая?»
«Боже, какая вы офигенная».
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