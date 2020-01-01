Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова поделилась с подписчиками печальной новостью.

Победительница «Холостяка» Даша Ульянова заразилась коронавирусом instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Украинская гимнастка Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На черно-белом кадре знаменитость позирует в крошечном бикини и топе, демонстрируя свое шикарное тело. Под публикацией девушка призналась, что пандемия коронавируса не обошла ее стороной. Даша откровенно рассказала о своем самочувствии:

«Все началось 2 дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и всё тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест.

Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну а следом пришёл положительный тест».

Также спортсменка призвала своих подписчиков беречь здоровье и не относится к болезни скептически.

Поклонники поддержали Ульянову в комментариях, пожелав любимому блогеру скорейшего выздоровления:

«Дашуня держись !!!! Все будет ок!!! Выздоравливай!!!😊» «Бажаю тобі 36,6 чим найскоріше». «Выздоравливай, солнышко».

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