Умер украинский артист и композитор Филипп Левшин

Артист Филипп Левшин боролся с панкреатитом в 2016 году, после года лечения он смог вылечиться, но спустя три года страшная болезнь вернулась .

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Сегодня, 12 ноября, в Киеве умер известный шоумен, артист и композитор Филипп Левшин. Ему было 28 лет.

О смерти музыканта сообщили в Facebook его друзья и коллеги.

Только что сообщили, что после серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сегодня утром не стало нашего друга Филипп Левшин - остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его из того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил, - оставил запись в соцсети друг Левшина Андрей Царенок.

Филипп Левшин запомнился зрителям смелыми образами и участиями в популярных телепроектах. Также Левшин являлся композитором, его песни есть в репертуаре певицы МакSим, Мити Фомина, экс-ВИА ГРЫ Ольги Романовской и многих других.

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В апреле 2016 года Левшин попал в реанимацию со смертельным диагнозом — панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов, где он перенес около 20 операций и потерял 20 кг веса. Однако уже через год болезнь отступила, и певец продолжил творческую карьеру.

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