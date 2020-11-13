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Умер украинский артист и композитор Филипп Левшин

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Артист Филипп Левшин боролся с панкреатитом в 2016 году, после года лечения он смог вылечиться, но спустя три года страшная болезнь вернулась .
Умер украинский артист и композитор Филипп Левшин
Умер украинский артист и композитор Филипп Левшин
https://www.instagram.com/philippe_levshin/

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Сегодня, 12 ноября, в Киеве умер известный шоумен, артист и композитор Филипп Левшин. Ему было 28 лет.

О смерти музыканта сообщили в Facebook его друзья и коллеги.

Только что сообщили, что после серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сегодня утром не стало нашего друга Филипп Левшин - остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его из того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил, - оставил запись в соцсети друг Левшина Андрей Царенок.

Филипп Левшин запомнился зрителям смелыми образами и участиями в популярных телепроектах. Также Левшин являлся композитором, его песни есть в репертуаре певицы МакSим, Мити Фомина, экс-ВИА ГРЫ Ольги Романовской и многих других.

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В апреле 2016 года Левшин попал в реанимацию со смертельным диагнозом — панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов, где он перенес около 20 операций и потерял 20 кг веса. Однако уже через год болезнь отступила, и певец продолжил творческую карьеру. 

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Теги: умер артист, филипп левшин, композитор
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Источник: Ivonа bigmir)net

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    Комментариев (1)
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    русский  (аноним)  13.11.2020, 00:31
    Оценка:  0
    русский
    А не был ли он гнойным пидapacoм? Вот в чём основной вопрос, блять! Я перданул не по-детски, гы-гы-гы-гы!
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