«Дикий опыт»: беременная Эмма Робертс снялась в откровенном наряде для глянца
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Популярная актриса Эмма Робертс перестала скрывать свою беременность и засветилась на обложке журнала Cosmopolitan. На кадрах знаменитость позирует в розовом костюме, который состоит из топа и длинной юбки с высоким разрезом. Откровенный наряд обнажает уже большой живот артистки. Образ Эмма дополнила распущенными волосами и круглыми серьгами.
В интервью для издания Робертс призналась, что давно мечтала о материнстве, но этот пусть оказался для нее непростым. Девушка рассказала, что заморозила свои яйцеклетки по советам врачей из-за сложного диагноза. Однако когда звезда отпустила ситуацию, то смогла забеременеть естественным образом. Также знаменитость упомянула о том, как чувствует себя, находясь в интересном положении:
«Короче говоря: я голодна и устала. Еда и сон не подчиняются нормальным законам, когда вы беременны. Видеть, как мое тело меняется внутри и снаружи так сильно, было диким опытом. Удивительно и прекрасно», — призналась актриса.
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