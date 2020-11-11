«Дикий опыт»: беременная Эмма Робертс снялась в откровенном наряде для глянца

Американская актриса Эмма Робертс украсила обложку глянцевого журнала.

Беременная Эмма Робертс снялась в откровенном наряде для глянца instagram.com/emmaroberts

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Популярная актриса Эмма Робертс перестала скрывать свою беременность и засветилась на обложке журнала Cosmopolitan. На кадрах знаменитость позирует в розовом костюме, который состоит из топа и длинной юбки с высоким разрезом. Откровенный наряд обнажает уже большой живот артистки. Образ Эмма дополнила распущенными волосами и круглыми серьгами.

В интервью для издания Робертс призналась, что давно мечтала о материнстве, но этот пусть оказался для нее непростым. Девушка рассказала, что заморозила свои яйцеклетки по советам врачей из-за сложного диагноза. Однако когда звезда отпустила ситуацию, то смогла забеременеть естественным образом. Также знаменитость упомянула о том, как чувствует себя, находясь в интересном положении:

«Короче говоря: я голодна и устала. Еда и сон не подчиняются нормальным законам, когда вы беременны. Видеть, как мое тело меняется внутри и снаружи так сильно, было диким опытом. Удивительно и прекрасно», — призналась актриса.

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