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47-летняя Хайди Клум впечатлила поклонников роскошной фигурой

Комментариев: 1
Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками пикантным фото.

47-летняя Хайди Клум впечатлила поклонников роскошной фигурой
47-летняя Хайди Клум впечатлила поклонников роскошной фигурой
instagram.com/heidiklum

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Популярная модель Хайди Клум на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость предстала в винтажном черном платье, которое соблазнительно оголяет пышную грудь. Тонкая белая ткань, которая придерживала бюст красавицы, едва справлялась со своей задачей. Образ модель дополнила черными босоножками на шпильке и красивой прической. Хайди села на край сцены, где задрала наряд и оголила свои стройные ноги. Волосы модель специально собрала, чтобы не отвлекали от роскошного платья.

Под публикацией Хайди написала:

«Коллекция от кутюр 1998 года».

Эффектный наряд и великолепная фигура Клум сразу же привлекла внимание фанатов, которые не верят, что звезде 47 лет, ведь выглядит она значительно моложе.

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Теги: Хайди Клум, модель, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.11.2020, 14:12
Оценка:  0
гость
Даже не встал от этой "фигуры".
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