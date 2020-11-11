Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками пикантным фото.

47-летняя Хайди Клум впечатлила поклонников роскошной фигурой instagram.com/heidiklum

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Популярная модель Хайди Клум на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость предстала в винтажном черном платье, которое соблазнительно оголяет пышную грудь. Тонкая белая ткань, которая придерживала бюст красавицы, едва справлялась со своей задачей. Образ модель дополнила черными босоножками на шпильке и красивой прической. Хайди села на край сцены, где задрала наряд и оголила свои стройные ноги. Волосы модель специально собрала, чтобы не отвлекали от роскошного платья.

Под публикацией Хайди написала:

«Коллекция от кутюр 1998 года».

Эффектный наряд и великолепная фигура Клум сразу же привлекла внимание фанатов, которые не верят, что звезде 47 лет, ведь выглядит она значительно моложе.

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