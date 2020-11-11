«Это ужас»: Катя Осадчая поразила своим фото в новом образе
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Популярная телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в смелом образе. На кадре знаменитость позирует в стильном наряде, который соблазнительно оголяет ключицы. Облик телезвезда дополнила лакированной курткой, укладкой на волосах и ярким макияжем. Не обошлось и без массивной цепи на шее.
Под публикацией Катя призналась, что примерила на себя образ из 90-х, а также вспомнила о детской мечте:
«80-90 в моді :) в 90ті я страшенно хотіла капор, але мама вважала це дурним витрачанням грошей і капор я так і не отримала, тоді не знала, що виросту і з головними уборами проблем не буде 😂».
Некоторые поклонники не оценили эксперимент знаменитости, а другие – восхитились ее красотой:
«Это ужас!»
«Красавица!»
«Вам очень идут зеленые тени».
«Ну что с лицом? Ну почему?»
«Катя, ви мене злякали! Вас же не впізнати! Жахливе фото! Руки повідбивати такому фотографу! Жах!»
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