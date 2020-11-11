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«Это ужас»: Катя Осадчая поразила своим фото в новом образе

Комментариев: 1
Украинская журналистка Катя Осадчая поделилась с подписчиками фото в необычном образе.

Катя Осадчая поразила своим фото в новом образе
Катя Осадчая поразила своим фото в новом образе
instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в смелом образе. На кадре знаменитость позирует в стильном наряде, который соблазнительно оголяет ключицы. Облик телезвезда дополнила лакированной курткой, укладкой на волосах и ярким макияжем. Не обошлось и без  массивной цепи на шее.

Под публикацией Катя призналась, что примерила на себя образ из 90-х, а также вспомнила о детской мечте:

«80-90 в моді :) в 90ті я страшенно хотіла капор, але мама вважала це дурним витрачанням грошей і капор я так і не отримала, тоді не знала, що виросту і з головними уборами проблем не буде 😂».

Некоторые поклонники не оценили эксперимент знаменитости, а другие – восхитились ее красотой:

«Это ужас!»

«Красавица!»

«Вам очень идут зеленые тени».

«Ну что с лицом? Ну почему?»

«Катя, ви мене злякали! Вас же не впізнати! Жахливе фото! Руки повідбивати такому фотографу! Жах!»

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Теги: Катя Осадчая, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.11.2020, 11:04
Оценка:  0
гость
действительно, фото неудачное!
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