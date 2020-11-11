Что-то новенькое: Светлана Лобода поразила поклонников своей нежностью
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в необычном образе. На кадрах знаменитость позирует в белом деловом костюме, не глядя в камеру. Спокойный образ артистка дополнила множеством украшений и ярким макияжем. Непривычно видеть на странице у певицы подобные фото, ведь зачастую артистка радует поклонников сексуальными и слегка эпатажными снимками.
Под публикацией Лобода поделилась своими размышлениями о любви:
«Мир делится на реальность и иллюзии
Любовь это иллюзия для многих
Но не для нас, правда?❤»
Фанаты восхитились новым амплуа любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:
«Боже мой, какая же Вы идеальная ❤».
«Очень красивая!»
«Прекрасная ..... Как всегда 😍❤».
«Какая нежность».
«Шикарная женщина».
«Как всегда КОРОЛЕВА! Самая лучшая».
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