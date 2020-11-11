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Что-то новенькое: Светлана Лобода поразила поклонников своей нежностью

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками нежными снимками.

Светлана Лобода поразила поклонников своей нежностью
Светлана Лобода поразила поклонников своей нежностью
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в необычном образе. На кадрах знаменитость позирует в белом деловом костюме, не глядя в камеру. Спокойный образ артистка дополнила множеством украшений и ярким макияжем. Непривычно видеть на странице у певицы подобные фото, ведь зачастую артистка радует поклонников сексуальными и слегка эпатажными снимками.

Под публикацией Лобода поделилась своими размышлениями о любви:

«Мир делится на реальность и иллюзии
Любовь это иллюзия для многих
Но не для нас, правда?❤»

Фанаты восхитились новым амплуа любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Боже мой, какая же Вы идеальная ❤».

«Очень красивая!»

«Прекрасная ..... Как всегда 😍❤».

«Какая нежность».

«Шикарная женщина».

«Как всегда КОРОЛЕВА! Самая лучшая».

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Теги: Светлана Лобода, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
IrenaSH    12.11.2020, 09:57
Оценка:  0
IrenaSH
Хватит в корыте мокнуть и пиво тянуть. Иди анализ сдавай, пандемия кругом...
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