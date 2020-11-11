Что-то новенькое: Светлана Лобода поразила поклонников своей нежностью

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками нежными снимками.

Светлана Лобода поразила поклонников своей нежностью instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в необычном образе. На кадрах знаменитость позирует в белом деловом костюме, не глядя в камеру. Спокойный образ артистка дополнила множеством украшений и ярким макияжем. Непривычно видеть на странице у певицы подобные фото, ведь зачастую артистка радует поклонников сексуальными и слегка эпатажными снимками.

Под публикацией Лобода поделилась своими размышлениями о любви:

«Мир делится на реальность и иллюзии

Любовь это иллюзия для многих

Но не для нас, правда?❤»

Фанаты восхитились новым амплуа любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Боже мой, какая же Вы идеальная ❤». «Очень красивая!» «Прекрасная ..... Как всегда 😍❤». «Какая нежность». «Шикарная женщина». «Как всегда КОРОЛЕВА! Самая лучшая».

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