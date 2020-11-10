Алла Костромичева удивила поклонников сексуальным образом
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Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в необычном наряде, который напоминает черный комбинезон с белыми длинными воланами. Стильный прикид соблазнительно оголяет стройные ноги и плечи телезвезды. Образ Алла дополнила черными ботфортами. Также модель сделала яркий макияж с акцентом на красных губах и украсила ушки вечерними серьгами.
Поклонники восхитились внешним видом Костромичевой, и рассыпались в комплиментах:
«От Вашей страницы получаю эстетическое удовольствие».
«Аллочка восхищает! Алла гордится своей профессией и гордо «несет» это искусство, и нас всех в него влюбляет все больше и больше».
«Как всегда красавица!»
«Вы шикарны!»
«Как всегда неповторимая!»
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