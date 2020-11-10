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Алла Костромичева удивила поклонников сексуальным образом

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Супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками фото, где предстала в дерзком облике.

Алла Костромичева удивила поклонников сексуальным образом
Алла Костромичева удивила поклонников сексуальным образом
instagram.com/alla

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Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в необычном наряде, который напоминает черный комбинезон с белыми длинными воланами. Стильный прикид соблазнительно оголяет стройные ноги и плечи телезвезды. Образ Алла дополнила черными ботфортами. Также модель сделала яркий макияж с акцентом на красных губах и украсила ушки вечерними серьгами.

Поклонники восхитились внешним видом Костромичевой, и рассыпались в комплиментах:

«От Вашей страницы получаю эстетическое удовольствие».

«Аллочка восхищает! Алла гордится своей профессией и гордо «несет» это искусство, и нас всех в него влюбляет все больше и больше».

«Как всегда красавица!»

«Вы шикарны!»

«Как всегда неповторимая!»

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Теги: Алла Костромичева, супермодель, личная жизнь звезд, фото
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Источник: ivоna bigmir)net

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