Супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками фото, где предстала в дерзком облике.

Алла Костромичева удивила поклонников сексуальным образом instagram.com/alla

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Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в необычном наряде, который напоминает черный комбинезон с белыми длинными воланами. Стильный прикид соблазнительно оголяет стройные ноги и плечи телезвезды. Образ Алла дополнила черными ботфортами. Также модель сделала яркий макияж с акцентом на красных губах и украсила ушки вечерними серьгами.

Поклонники восхитились внешним видом Костромичевой, и рассыпались в комплиментах:

«От Вашей страницы получаю эстетическое удовольствие». «Аллочка восхищает! Алла гордится своей профессией и гордо «несет» это искусство, и нас всех в него влюбляет все больше и больше». «Как всегда красавица!» «Вы шикарны!» «Как всегда неповторимая!»

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