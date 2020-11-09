Полный шок: Майли Сайрус снялась обнаженной в золотом гробу
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Популярная исполнительница Майли Сайрус удивила фанатов провокационным фото. Фотограф Виджат Мохиндра сделал эксцентричные снимки и опубликовал их на своей странице в Инстаграм. На кадрах знаменитость позирует полностью обнаженной в золотом гробу, изображая вампирский оскал. Интимное место певица прикрыла искусственным букетом цветом, а грудь – руками.
Звездный фотограф уточнил, что снимки сделаны для его книги High Gloss. А вырученные средства пойдут на помощь бездомной ЛГБТК молодежи.
Некоторые поклонники удивились такому образу артистки, но оставили много положительных комментариев, а другие – осудили за шутки со смертью:
«Смотри не накаркай, Майли».
«Это выглядит потрясающе».
«Давно у нее крыша поехала».
«Как дети на такое смотрят?»
«Фотка очень классная, яркая и необычная».
«Смелая».
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