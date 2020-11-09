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Полный шок: Майли Сайрус снялась обнаженной в золотом гробу

Комментариев: 1
Американская певица Майли Сайрус шокировала поклонников неординарной фотосессией.

Майли Сайрус снялась обнаженной в золотом гробу
Майли Сайрус снялась обнаженной в золотом гробу
instagram.com/mileycyrus

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Популярная исполнительница Майли Сайрус удивила фанатов провокационным фото. Фотограф Виджат Мохиндра сделал эксцентричные снимки и опубликовал их на своей странице в Инстаграм. На кадрах знаменитость позирует полностью обнаженной в золотом гробу, изображая вампирский оскал. Интимное место певица прикрыла искусственным букетом цветом, а грудь – руками.

Звездный фотограф уточнил, что снимки сделаны для его книги High Gloss. А вырученные средства пойдут на помощь бездомной ЛГБТК молодежи.

Некоторые поклонники удивились такому образу артистки, но оставили много положительных комментариев, а другие – осудили за шутки со смертью:

«Смотри не накаркай, Майли».

«Это выглядит потрясающе».

«Давно у нее крыша поехала».

«Как дети на такое смотрят?»

«Фотка очень классная, яркая и необычная».

«Смелая».

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Теги: Майли Сайрус, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.11.2020, 09:44
Оценка:  0
гость
Видал я Майли Сайрус в гробу в белых тапочках!
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