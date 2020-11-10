«Ты ведьма»: Леся Никитюк разозлила поклонников своим фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками милым фото.

Леся Никитюк разозлила поклонников своим фото instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с кафе. На кадре знаменитость запечатлена за столиком киевского заведения с едой в руках. Для выхода в свет артистка выбрала белую рубашку, поверх которой надела лиловый свитшот. Передние пряди Леся убрала заколками для волос, а лицо решила не перегружать косметикой. Также Никитюк дополнила образ множеством аксессуаров. Телезвезда выглядит очень нежной и стильной.

Однако некоторых фанатов очередное фото с едой задело, поскольку Леся не отказывает себе во вкусной и высококалорийной пище и все так же остается с идеальной фигурой:

«Леся, ты ведьма! Ешь и не набираешь вес!» «Леся, ти студентка харчового університету». «Много ешь, Леся!» «Леся, хватит жрать!» «Ночная жрица».

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