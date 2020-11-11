«Горячая подружка»: Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала короткий видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в новом амплуа: длинные блондинистые волосы, коротенькое платье и блестящий топ, который артистка надела поверх наряда. Образ певица дополнила ботфортами на шпильке и перчатками. На видеоролике звезда прошлась уверенной походкой вдоль бассейна.
После распада группы «Время и Стекло» поклонники с нетерпением ждут новых песен уже сольной артистки Дорофеевой. А звезда не перестает интриговать зрителя новыми образами, которые, судя по комментариям, очень нравятся фанатам:
«В ожидании чего-то бомбического😍❤».
«Надя, давай».
«Ох, горячая подружка, что творишь».
«Божечки, как это красиииво».
«Уже не терпится услышать и увидеть то, что ты для нас приготовила».
«Ах какая ты, разогреваешь нас и мучаешь премьерой своей».
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