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«Горячая подружка»: Надя Дорофеева кардинально сменила имидж

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Украинская певица Надя Дорофеева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала короткий видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в новом амплуа: длинные блондинистые волосы, коротенькое платье и блестящий топ, который артистка надела поверх наряда. Образ певица дополнила ботфортами на шпильке и перчатками. На видеоролике звезда прошлась уверенной походкой вдоль бассейна.

После распада группы «Время и Стекло» поклонники с нетерпением ждут новых песен уже сольной артистки Дорофеевой. А звезда не перестает интриговать зрителя новыми образами, которые, судя по комментариям, очень нравятся фанатам:

«В ожидании чего-то бомбического😍❤».

«Надя, давай».

«Ох, горячая подружка, что творишь».

«Божечки, как это красиииво».

«Уже не терпится услышать и увидеть то, что ты для нас приготовила».

«Ах какая ты, разогреваешь нас и мучаешь премьерой своей».

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Теги: Надя Дорофеева, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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