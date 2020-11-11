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«Смелая фотка»: Маша Ефросинина поделилась с подписчиками фото с мужем

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Украинская журналистка Маша Ефросинина поделилась с подписчиками семейным фото.

Маша Ефросинина поделилась с подписчиками фото с мужем
Маша Ефросинина поделилась с подписчиками фото с мужем
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость позирует в компании своего мужа. Оказалось, что фото сделано 13 лет назад и влюбленные выглядят немного полнее, чем сейчас. Маша неоднократно акцентировала внимание на том, что раньше имела проблемы с лишним весом, и только спустя долгие годы обрела гармонию со своим телом. Сейчас же телезвезда может похвастаться стройной фигурой, и ее муж с годами только хорошеет.

Ефросинина в шутливой форме прокомментировала снимок с возлюбленным:

«Думаю почитать сегодня Сане про Ниф-Нифа и Наф-Нафа...
#2007».

Поклонники признались, что в восторге от пары не в зависимости от цифры на весах, и осыпали их приятными словами:

«А вы мне нравитесь и тогда и теперь».

«Навіть тоді виглядала кайфово».

«О Боже! Смелая фотка».

«Никогда не воспринимала Вас в качестве «хрю-хрю». Всегда красотка!»

«Тут хоть и вес лишний, но зато взгляд довольный и умиротворенный».

«Почему мужчины с возрастом становятся все лучше и лучше».

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Теги: Маша Ефросинина, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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