«Смелая фотка»: Маша Ефросинина поделилась с подписчиками фото с мужем
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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость позирует в компании своего мужа. Оказалось, что фото сделано 13 лет назад и влюбленные выглядят немного полнее, чем сейчас. Маша неоднократно акцентировала внимание на том, что раньше имела проблемы с лишним весом, и только спустя долгие годы обрела гармонию со своим телом. Сейчас же телезвезда может похвастаться стройной фигурой, и ее муж с годами только хорошеет.
Ефросинина в шутливой форме прокомментировала снимок с возлюбленным:
«Думаю почитать сегодня Сане про Ниф-Нифа и Наф-Нафа...
#2007».
Поклонники признались, что в восторге от пары не в зависимости от цифры на весах, и осыпали их приятными словами:
«А вы мне нравитесь и тогда и теперь».
«Навіть тоді виглядала кайфово».
«О Боже! Смелая фотка».
«Никогда не воспринимала Вас в качестве «хрю-хрю». Всегда красотка!»
«Тут хоть и вес лишний, но зато взгляд довольный и умиротворенный».
«Почему мужчины с возрастом становятся все лучше и лучше».
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