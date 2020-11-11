Такого еще не видели: дочь Деми Мур показала смешные кадры актрисы в честь 58-летия

Американская актриса Деми Мур вчера отпраздновала 58-й День рождения.

Дочь Деми Мур показала смешные кадры мамы в честь 58-летия instagram.com/demimoore

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Звездная дочь Талула Бэль Уиллис на своей странице в Инстаграм опубликовала милые семейные снимки в честь Дня рождения своей мамы. На кадрах Деми Мур позировала с накладными усами и маленьким щенком в руках, а еще с птичкой и ленивцем. Также в подборку попали трогательные снимки, где актриса кормит свою взрослую дочь с ложечки и семья в полном составе мило обедает. Таким оригинальным способом Талула решила напомнить маме, сколько позитивных моментов было в ее жизни.

Под публикацией звездная наследница написала своей родительнице трогательное признание:

«Этот человек — чудо бесконечной индивидуальности и силы воина — навсегда останется моей путеводной звездой. Ты мне нравишься, я люблю тебя, и мне не терпится увидеть, насколько потрясающе сексуальна ты будешь в свои 58».

Поклонники умилились теплыми семейными взаимоотношениями и присоединились к поздравлениям.

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