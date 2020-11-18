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Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова рассекретила свой основной источник дохода

Комментариев: 3
Певица Анна Седокова призналась, сколько зарабатывает.
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова рассекретила свой основной источник дохода
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова рассекретила свой основной источник дохода
instagram.com/annasedokova

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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас проживает в России, рассказала сколько зарабатывает и тратит. В интервью для ютуб-канала журналиста Василия Конова, экс-участница “ВИА Гры“ рассекретила, что основной источник ее доходов - это рекламные контракты. Звезда призналась, что сейчас мало зарабатывает на гастролях так, как практически не выступает.

“Мои рекламные контракты намного превышают стоимость моих выступлений. Я сейчас практически не выступаю. Мне прям и не хочется. Я выступаю только на тех площадках, которые нравятся. Ну есть интеграции, там миллион рублей, есть рекламные контракты за 10 млн рублей, есть контракты за 15 млн рублей“, - рассказала Седокова.

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Анна добавила, что чем больше она зарабатывает, тем больше ей приходится тратить. По словам артистки, ей нужно платить зарплату сотрудникам своей компании, выплачивать ипотеку за квартиру, на которой сейчас ремонт.

“У меня есть компания La Story и там 15 сотрудников, квартиру мы снимаем, еще ремонт в квартире, которую мы купили, растраты, бензин, ипотека. У меня одно ипотеки 430 тысяч в месяц. Квартира в ипотеку. Ну а как бы я купила квартиру за 58 млн рублей“, - разоткровенничалась знаменитость.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Ivanez    18.11.2020, 23:02
Оценка:  +2
Ivanez
еще и алименты от бывших аленей
гость  (аноним)  18.11.2020, 18:13
Оценка:  0
гость
...сосюра?
гость  (аноним)  18.11.2020, 17:11
Оценка:  0
гость
Этот источник - женский половой орган на 3 буквы - рот
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