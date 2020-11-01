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"Совсем взрослая": Дочь Веры Брежневой запостила соблазнительные фото

Комментариев: 1
19-летнюю Соню Киперман сравнили с Мэрилин Монро.
"Совсем взрослая": Дочь Веры Брежневой запостила соблазнительные фото
"Совсем взрослая": Дочь Веры Брежневой запостила соблазнительные фото
instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь популярной исполнительницы и бывшей участницы “ВИА Гры“ Веры Брежневой, Соня Киперман, которая сейчас учится в США, поделилась с подписчиками результатами новой фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм 19-летняя девушка опубликовала подборку снимков, где она запечатлена в розовом платье с мехом и длинных шелковых перчатках. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем и серьгами-кольцами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fembot

Допис, поширений Sonya (@sonyaxkiperman)

Пользователи Сети отметили, что в этом наряде Киперман похожа на секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро.

  • Вы здесь копия Мэрилин, особенно этот поцелуй, шик
  • Чудесная красавица😘😍😍😍😍😍
  • У меня нет слов, напомнили мне Монро)
  • Совсем взрослая
  • Розовый ей к лицу ... 🌷🌷🌷
  • Гарна дівчина💙💛👍
  • Wow 🔥красотка

Ранее юная дочь Веры Брежневой похвасталась загорелым телом в купальнике.

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Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.11.2020, 17:37
Оценка:  0
гость
А чего учится не на кацапстане?
Ведь кацапское образование самое лучшее, нет аналогов в мире!
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