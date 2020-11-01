"Совсем взрослая": Дочь Веры Брежневой запостила соблазнительные фото

19-летнюю Соню Киперман сравнили с Мэрилин Монро.

Старшая дочь популярной исполнительницы и бывшей участницы “ВИА Гры“ Веры Брежневой, Соня Киперман, которая сейчас учится в США, поделилась с подписчиками результатами новой фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм 19-летняя девушка опубликовала подборку снимков, где она запечатлена в розовом платье с мехом и длинных шелковых перчатках. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем и серьгами-кольцами.

Пользователи Сети отметили, что в этом наряде Киперман похожа на секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро.

Вы здесь копия Мэрилин, особенно этот поцелуй, шик

Чудесная красавица😘😍😍😍😍😍

У меня нет слов, напомнили мне Монро)

Совсем взрослая

Розовый ей к лицу ... 🌷🌷🌷

Гарна дівчина💙💛👍

Wow 🔥красотка

Ранее юная дочь Веры Брежневой похвасталась загорелым телом в купальнике.

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