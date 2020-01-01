"Было неприятно": Тина Кароль вспомнила о "пикантной" пародии 95 Квартала
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Популярная певица Тина Кароль призналась, за что сердится на студию «Квартал 95».
На канале 1+1 в интервью программы “Жизнь великих людей“ Тина пожаловалась на один из номеров “Квартала» - пародию на ее клип «Ноченька». В переделке клипа «Утречко» - сыграл Евгений Кошевой, который был в образе мужчины с похмелья.
Напомним, что в оригинальном клипе Тина Кароль снималась полностью обнажённой сидя на подушке в пустой студии.
“У них была сценка о песне “Ноченька“. В тот момент я не то, чтобы обиделась, но было неприятно. Хотя ничего такого там не было. Позже парни говорили мне: “Тина, мы ничего такого не имели в виду“. Чуть позже я научилась воспринимать такие номера легче и спокойнее“, – поделилась Тина Кароль в интервью.
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