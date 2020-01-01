"Было неприятно": Тина Кароль вспомнила о "пикантной" пародии 95 Квартала

Певица Тина Кароль призналась в интервью, что до сих пор не может забыть пародию на клип "Ноченька".

Тина Кароль обиделась на Квартал 95 instagram.com/tina_karol/instagram.com/tina_karol

Читай также: “Это шедевр!“: Поклонники Ирины Билык в восторге от ее новой песни

Популярная певица Тина Кароль призналась, за что сердится на студию «Квартал 95».

На канале 1+1 в интервью программы “Жизнь великих людей“ Тина пожаловалась на один из номеров “Квартала» - пародию на ее клип «Ноченька». В переделке клипа «Утречко» - сыграл Евгений Кошевой, который был в образе мужчины с похмелья.

Напомним, что в оригинальном клипе Тина Кароль снималась полностью обнажённой сидя на подушке в пустой студии.

“У них была сценка о песне “Ноченька“. В тот момент я не то, чтобы обиделась, но было неприятно. Хотя ничего такого там не было. Позже парни говорили мне: “Тина, мы ничего такого не имели в виду“. Чуть позже я научилась воспринимать такие номера легче и спокойнее“, – поделилась Тина Кароль в интервью.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.