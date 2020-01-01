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Настроена решительно: Бритни Спирс показала, как занимается боксом

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Американская поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками видео с тренировки.

Бритни Спирс показала, как занимается боксом
Бритни Спирс показала, как занимается боксом
instagram.com/britneyspears

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Популярная исполнительница Бритни Спирс на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала свои навыки в боксе. На кадрах знаменитость занимается боксом с тренером в своем домашнем спортзале. Прежде чем приступить к занятиям спортом, Бритни и тренеру пришлось сдать тест на коронавирус. После отрицательного ответа, певица начала активно заниматься.

Бритни надела боксерские перчатки розового цвета, короткий топ, который оголяет подтянутый животик артистки, черные спортивные штаны и кроссовки. На видеоролике видно, как тренер поднимает боксерские лапы, показывая, куда нужно бить, а звезда отрабатывает удары.

Под публикацией Бритни написала так:

«Мне просто нравится этот звук!»

Поклонники в комментариях предположили, что таким способом Спирс закаляет свой характер. Поскольку сейчас знаменитость ведет судебные тяжбы со своим отцом, которого хочет лишить опекунства над ней.

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Теги: Бритни Спирс, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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