Настроена решительно: Бритни Спирс показала, как занимается боксом
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Популярная исполнительница Бритни Спирс на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала свои навыки в боксе. На кадрах знаменитость занимается боксом с тренером в своем домашнем спортзале. Прежде чем приступить к занятиям спортом, Бритни и тренеру пришлось сдать тест на коронавирус. После отрицательного ответа, певица начала активно заниматься.
Бритни надела боксерские перчатки розового цвета, короткий топ, который оголяет подтянутый животик артистки, черные спортивные штаны и кроссовки. На видеоролике видно, как тренер поднимает боксерские лапы, показывая, куда нужно бить, а звезда отрабатывает удары.
Под публикацией Бритни написала так:
«Мне просто нравится этот звук!»
Поклонники в комментариях предположили, что таким способом Спирс закаляет свой характер. Поскольку сейчас знаменитость ведет судебные тяжбы со своим отцом, которого хочет лишить опекунства над ней.
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