Она неидеальна: Кендалл Дженнер рассказала о борьбе с прыщами

Американская супермодель шокировала фанатов признанием о своих несовершенствах.

Кендалл Дженнер рассказала о борьбе с прыщами instagram.com/kendalljenner

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25-летняя модель Кендалл Дженнер в новом видео для Vogue рассказала о многолетней борьбе с акне. По словам знаменитости, в 14 лет она впервые столкнулась с проблемой несовершенств на коже. Кендалл начала пользоваться лучшими средствами, которые должны были ей помочь, однако чуда не произошло. Тогда девушка подумала, что еще может повлиять на внешний вид кожи. Модель полностью пересмотрела свой рацион, практически исключив молочные продукты и увеличив потребление воды.

Именно эта диета и повлекла за собой изменения в лучшую сторону, и кожа модели преобразилась на глазах.

Сама Дженнер вспоминает этот период своей жизни достаточно болезненно:

«Это благословение и проклятие — расти в центре внимания, потому что это не всегда было мило, а я не всегда знала, что делать и как правильно краситься».

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