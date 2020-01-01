Дочь Кошевого рассказала, как над ней издевались в школе из-за знаменитого отца

Варвара Кошевая завила, что школа у нее ассоциируется с буллингом.

Старшая дочь звезды “Студии Квартала 95“ Евгения Кошевого, участница проекта “Голос. Діти“ и звезда нового сериала “Папа рулит“ Варвара Кошевая заявила, что подвергалась травле в школе из-за популярности отца.

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В откровенном интервью для издания “КП в Украине“ 12-летняя девочка рассекретила, почему больше не хочет участвовать в вокальных шоу.

“Да, мне надоели соревнования. Мне надоело, что мне всегда что-то приписывают, чего на самом деле нет. Все думают, что если я прохожу в каком-то проекте дальше, то за это платит мой отец. Меня это достало, если честно. Поэтому больше и не хочу участвовать в этой всей суматохе. Это говорили и мои сверстники, это писали и в комментариях. Говорили, что все за меня сделал папа, что он за все заплатил“, - призналась Варвара.

Кроме того, Кошевая заявила, что школа у нее ассоциируется с буллингом и у нее даже были мысли бросить учебу.

“У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место. Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа - клоун. А он не такой! Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить. Он достиг очень многого. А чего достигли те, кто так о нем говорит?“, - поделилась дочь Евгения Кошевого.

Напомним, ранее Кошевой и Ткач показали забавные фото с дочерями.

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