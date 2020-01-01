"Это шедевр!": Поклонники Ирины Билык в восторге от ее новой песни
Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык впервые за долгое время презентовала трек на украинском языке. 13 ноября 50-летняя артистка выпустила новую песню “Не стримуй погляд“.
Читай также: Оля Цибульская засветилась на утреннем шоу в прозрачном наряде
Премьера свежей композиции состоялась на официальном ютуб-канале Билык. Участие в создании трека принял украинский музыкант Хан Бейли. Специально для Ирины он записал аранжировку на студии в США.
“Мій подарунок для тих, хто чекає на Диво цієї Осені! Не дивлячись на дощ і пожовкле листя, нехай твоє серце б'ється сильніше...Отож... “НЕ СТРИМУЙ ПОГЛЯД“. Мені було приємно вигадати цю романтичну історію... пісня була готова ще у червні... але я тримала її до сьогодні, щоб зробити вам сюрприз. Неймовірні звуки дивовижних інструментів, мій голос і космічна енергія вже перетворює Світ з Чорного на Білий... Все, що нам залишилось - не стримувати погляд, коли йдемо у натовпі.... назустріч своєму коханню“, - прокомментировала Билык в описании к видео.
Пользователи Сети пришли в восторг от композиции “Не стримуй погляд“. Многие отметили в комментариях, что давно ждали от Ирины новую песню на украинском языке.
- Ірина, Ваші пісні українською мовою - це якась магія, це інший вимір і Всесвіт. Ви чарівна, коли співаєте українською)
- Як на мене, таке музичне амплуа найбільш влучне в творчості Ірини: мелодійна, романтична, загадкова, україномовна! Як колись...
- Вау!!!!!! Який приємний сюрприз!!! Пісня супер!!! дуже гарне аранжування. Аж мурашки по тілу...
- О це я пізнаю Білик, Украіїнською, гарно, звучно, приємно і вуху і душі, що називається пісня лине. І текст і все👍
- Нарешті українською. Це круто. Браво!
- Ніжно, сильно, прекрасне аранжування, нотки Сходу допоможуть знайти своє кохання!
- Классная, лёгкая песня, это хит
- Це шедевр!!! Дуже гарна пісня!!!
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Ирина Билык очаровала сеть архивным свадебным фото
- “Очень жалею“: Ольга Сумская призналась, что потеряла ребенка
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил