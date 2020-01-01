"Это шедевр!": Поклонники Ирины Билык в восторге от ее новой песни

Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык впервые за долгое время презентовала трек на украинском языке. 13 ноября 50-летняя артистка выпустила новую песню “Не стримуй погляд“.

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Премьера свежей композиции состоялась на официальном ютуб-канале Билык. Участие в создании трека принял украинский музыкант Хан Бейли. Специально для Ирины он записал аранжировку на студии в США.

“Мій подарунок для тих, хто чекає на Диво цієї Осені! Не дивлячись на дощ і пожовкле листя, нехай твоє серце б'ється сильніше...Отож... “НЕ СТРИМУЙ ПОГЛЯД“. Мені було приємно вигадати цю романтичну історію... пісня була готова ще у червні... але я тримала її до сьогодні, щоб зробити вам сюрприз. Неймовірні звуки дивовижних інструментів, мій голос і космічна енергія вже перетворює Світ з Чорного на Білий... Все, що нам залишилось - не стримувати погляд, коли йдемо у натовпі.... назустріч своєму коханню“, - прокомментировала Билык в описании к видео.