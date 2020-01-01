Кайли Миноуг призналась, как кардинально изменилась ее жизнь после онкологии

15 лет назад певице Кайли Миноуг пришлось бороться к раком молочной железы.

Всемирно известная австралийская певица и актриса Кайли Миноуг поделилась воспоминаниями о мучительной борьбе с онкологическим заболеванием. В 2005 году у артистки обнаружили рак молочной железы. Но, к счастью, через год Кайли полностью вылечилась от болезни.

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В интервью для издания People 52-летняя знаменитость рассказала, как отреагировала на поставленный диагноз. Звезда призналась, что в тот момент рядом с ней были брат и бойфренд.

“Я помню, что мне поставили диагноз, но мир не знал. В то время я была с братом и парнем - мы все были в оцепенении и пошли в кафе. Официант в кафе сказал: “Эй, как у вас сегодня дела?“. Мы просто как бы машинально сказали: “Хорошо, спасибо“, и в тот момент я просто подумала: “Ты действительно не знаешь, через что кто-то проходит. Я думала, что этот же человек завтра увидит новости и скажет: “Боже мой, вчера она была здесь, а мы не знали“, - поделилась Миноуг.

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Кроме того, Кайли призналась, что после операции и длительной химиотерапии у нее изменились взгляды на жизнь. Певица заявила, что процесс адаптации и изменений неизбежен для людей, у которых были серьезные болезни или другие испытания.

“Жизнь - это череда испытаний, и вы стремитесь провести как можно больше хороших моментов. На этом этапе моей жизни я действительно чувствую, что жизнь состоит только из моментов, и там больше моментов, которые могут быть хорошими. Постараюсь признать, что и это был хороший момент“, - подытожила Кайли.

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