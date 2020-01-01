19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в белье

Модель Кайя Гербер поделилась пикантным фото в Инстаграм.

Американская модель, актриса и дочь популярной супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер продолжает делиться с подписчиками провокационными фотографиями в Сети.

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Так, на этот раз 19-летняя девушка решила запостить в Инстаграм снимок, где она запечатлена в черном бюстгальтере, обтягивающих лосинах черного цвета и спущенной с плеч белой рубашке. Соблазнительный наряд выгодно подчеркнул тонкую талию, стройные ножки и идеальный пресс модели.

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