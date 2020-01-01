Ведущая Маша Ефросинина ответила на критику ее предыдущего фото в Инстаграм.

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Совсем недавно известная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина опубликовала в Инстаграм раритетное фото со своим мужем Тимуром Хромаевым. На снимке, который был сделан в 2007 году, супруги выглядят чуть полнее, чем сейчас. Поэтому Маша решила добавить шуточную подпись: “Думаю почитать сегодня Сане про Ниф-Нифа и Наф-Нафа...“.

Маша Ефросинина оправдалась за "смелое" фото с мужем Скриншот

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Однако не все пользователи Сети оценили чувство юмора телезвезды. Некоторые подписчики ведущей заявили, что она почти во всех своих постах призывает фанов худеть. Другим же не понравилось, что такой публикацией Ефросинина оскорбила своего мужа. В следующем посте знаменитость ответила на критику читателей ее аккаунта.

“Предыдущим фото я :

- Не называла всех полных свиньями;

- Не призывала “одержимо всех худеть!“;

- Не унижала достоинство Ниф-Нифа и Наф-Нафа;

- Не оскорбляла своего мужа! Его самоиронии и лёгкости даже я учусь...

Простите, что вмешиваюсь в ваши глубочайшие познания моего психологического портрета, глубоко НЕ уважаемые мною диванные психологи, но... Попытайтесь на секунду представить, что бывает и так: сын листает фото архив в планшете, видит фотку и спрашивает: «Мам, а кто это?». В доме начинается смех и гадания, что это за год? И в миг я думаю: как это здорово - улыбнуться от души, сейчас это так важно! И закидываю в инсту. Просто УЛЫБНУТЬСЯ вам!!! #Улыбнитесь и вы в ответ! Иногда только этого и достаточно!“, - обратилась к пользователям Инстаграм Ефросинина.

Маша Ефросинина оправдалась за "смелое" фото с мужем Скриншот

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