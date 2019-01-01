51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж - СМИ

После двух лет отношений избранник Кайли Миноуг сделал ей предложение.

Всемирно известная австралийская исполнительница Кайли Миноуг впервые выходит замуж. Возлюбленный звезды, креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс сделал ей предложение. Об этом пишет New Idea.

Читай также: Голливудская звезда Зои Кравиц показала первые фото с тайной свадьбы

Как сообщает издание, Кайли и Пол обручились во время совместной поездки на родину артистки. Пара решила провести новогодние праздники в Мельбурне с родными Миноуг. Именно во время путешествия в Австралию Соломонс попросил певицу стать его женой и подарил ей кольцо с изумрудным бриллиантом от Cartier.

instagram.com/kylieminogue

Читай также: Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой

Напомним, что Кайли и Пол начали встречаться в начале 2018 года. 28 мая того же года на праздновании своего юбилея Миноуг представила Соломонса в качестве своего бойфренда. А спустя три месяца певица впервые появилась с возлюбленным на светском мероприятии.

Ранее сообщалось, что Кайли Миноуг страстно поцеловала бойфренда на красной дорожке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.