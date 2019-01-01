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51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж - СМИ

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После двух лет отношений избранник Кайли Миноуг сделал ей предложение.
51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж - СМИ
51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж - СМИ
instagram.com/kylieminogue

Всемирно известная австралийская исполнительница Кайли Миноуг впервые выходит замуж. Возлюбленный звезды, креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс сделал ей предложение. Об этом пишет New Idea.

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Как сообщает издание, Кайли и Пол обручились во время совместной поездки на родину артистки. Пара решила провести новогодние праздники в Мельбурне с родными Миноуг. Именно во время путешествия в Австралию Соломонс попросил певицу стать его женой и подарил ей кольцо с изумрудным бриллиантом от Cartier.

instagram.com/kylieminogue

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Напомним, что Кайли и Пол начали встречаться в начале 2018 года. 28 мая того же года на праздновании своего юбилея Миноуг представила Соломонса в качестве своего бойфренда. А спустя три месяца певица впервые появилась с возлюбленным на светском мероприятии.

Ранее сообщалось, что Кайли Миноуг страстно поцеловала бойфренда на красной дорожке.

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Теги: Кайли Миноуг
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Источник: Ivоna bigmir)net

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