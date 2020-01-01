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"Танці з зірками 2020": С кем станцуют четвертьфиналисты

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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В четвертьфинале "Танців з зірками 2020" Юлия Санина будет танцевать с Владом Ямой, а Сергей Мельник - с Екатериной Кухар.
"Танці з зірками 2020": С кем станцуют четвертьфиналисты
"Танці з зірками 2020": С кем станцуют четвертьфиналисты
Пресс-служба

В воскресенье, 15 ноября, зрителей телеканала “1+1“ ждет двенадцатый прямой эфир главного танцевального шоу - четвертьфинал четвертого сезона. Звездные участники будут танцевать с судьями проекта, а еще исполнят “танец за жизнь“, какой именно - станет известно во время прямого эфира.

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В двенадцатом прямом эфире “Танців з зірками“ участников ждет настоящее испытание танцами. Драматический выпуск сезона, во время которого станут известны имена полуфиналистов, готовит для зрителей немало сюрпризов. Пары исполнят три танца на паркете: один - со своим партнером, второй - с судьей проекта и финальный - “танец за жизнь“, который методом жеребьевки выпадет паре. Стало известно, с кем из судей выйдут на паркет звезды.

“Черная пантера“ проекта Санта Димопулос в это воскресенье будет танцевать с экс-участником проекта “Танці з зірками“ Павлом Вишняковым, который станет четвертым приглашенным судьей проекта в это воскресенье. Пара исполнит чувственную румбу под Elton John - Believe.

Санта Димопулос и Павел Вишняков
Санта Димопулос и Павел Вишняков
Пресс-служба

Надежда Мейхер, в свою очередь, выйдет на паркет с легендарным Григорием Чапкисом, который исполнит со звездой зажигательную самбу под хит Despacito - Luis Fonsi.

Надежда Мейхер и Григорий Чапкис
Надежда Мейхер и Григорий Чапкис
Пресс-служба

Рок-дива Юлия Санина будет танцевать с самым строгим судьей проекта Владом Ямой венский вальс под Mans world - James Brown.

Юлия Санина и Влад Яма
Юлия Санина и Влад Яма
Пресс-служба

Сергей Мельник в это воскресенье выйдет на паркет с Екатериной Кухар в самом неожиданном образе - с примой он будет танцевать балет под Камиль Сен-Санс “Аквариум“.

Встречать участников на балконе певица Оля Полякова.

Специальными гостями вечера станут группа KAZKA и Alekseev, которые презентуют премьеру песни “Поруч“, которая стала саундтреком анимационного сериала “KAZKA - Таємниця Чарголосу“.

Александра Зарицкая и Алексеев
Александра Зарицкая и Алексеев
Пресс-служба

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Теги: Танці з зірками 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net

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