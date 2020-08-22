Вдовец Джон Траволта растрогал Сеть новым видео с дочерью

Голливудский актер Джон Траволта поделился первой публикацией после смерти жены.

Полтора месяца назад, 12 июля, голливудский актер, звезда “Криминального чтива“ Джон Траволта сообщил о смерти своей супруги Келли Престон. Возлюбленная 66-летней кинозвезды ушла из жизни после 2-летней борьбы с раком молочной железы.

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На днях актер впервые после потери жены вышел на связь с поклонниками. Джон поделился на своей странице в Инстаграм новой публикацией. Траволта запостил трогательное видео, где он танцует с 20-летней дочерью Эллой.

“Моя дочь Элла Траволта и я танцуем в память о маме. Одно из любимых занятий Келли - танцевать со мной“, - написал актер.

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