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Вдовец Джон Траволта растрогал Сеть новым видео с дочерью

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Голливудский актер Джон Траволта поделился первой публикацией после смерти жены.
Вдовец Джон Траволта растрогал Сеть новым видео с дочерью
Вдовец Джон Траволта растрогал Сеть новым видео с дочерью
Getty Images

Полтора месяца назад, 12 июля, голливудский актер, звезда “Криминального чтива“ Джон Траволта сообщил о смерти своей супруги Келли Престон. Возлюбленная 66-летней кинозвезды ушла из жизни после 2-летней борьбы с раком молочной железы.

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На днях актер впервые после потери жены вышел на связь с поклонниками. Джон поделился на своей странице в Инстаграм новой публикацией. Траволта запостил трогательное видео, где он танцует с 20-летней дочерью Эллой.

“Моя дочь Элла Траволта и я танцуем в память о маме. Одно из любимых занятий Келли - танцевать со мной“, - написал актер.

Ранее мы писали, что Александр Пономарев впервые рассказал о потере отца.

 

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Теги: Джон Траволта, вдовцы
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Источник: ivоna bigmir)net

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