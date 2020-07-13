Умерла супруга Джона Траволты: Комментарий актера
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Умерла супруга американского актера Джона Траволты, актриса Келли Престон. Об этом сообщил Траволта на своей странице в Инстаграм сегодня, 13 июля 2020. Актер отметил, что его жена скончалась от рака молочной железы после 2-летней борьбы с недугом. Келли было 57 лет.
В трогательной публикации Траволта поблагодарил врачей, которые работали с Келли Престон, и отметил, что в ближайшее время будет с их детьми и, вполне вероятно, будет избегать публичности и соцсетей.
С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она боролась за мужественную борьбу с любовью и поддержкой многих людей. Я и моя семья всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней.
Любовь и жизнь Келли всегда будут помнить. Я найду некоторое время, чтобы больше быть с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать о нас какое-то время. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую ваше излияние любви в предстоящие недели и месяцы, когда мы исцелимся.
Вся моя любовь, - написал Траволта.
It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while. But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT
Напомним, что у Траволты и Престон было трое детей, однако один из двоих сыновей пары умер в 2009 в возрасте 16 лет из-за эпилептического припадка.
Ранее мы писали, что Джон Траволта написал трогательное письмо в память о сыне.
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