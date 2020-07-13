Джон Траволта сообщил поклонникам, что Келли Престон скончалась от рака .

Умерла супруга Джона Траволты: Комментарий актера instagram.com/johntravolta

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Умерла супруга американского актера Джона Траволты, актриса Келли Престон. Об этом сообщил Траволта на своей странице в Инстаграм сегодня, 13 июля 2020. Актер отметил, что его жена скончалась от рака молочной железы после 2-летней борьбы с недугом. Келли было 57 лет.

В трогательной публикации Траволта поблагодарил врачей, которые работали с Келли Престон, и отметил, что в ближайшее время будет с их детьми и, вполне вероятно, будет избегать публичности и соцсетей.

С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она боролась за мужественную борьбу с любовью и поддержкой многих людей. Я и моя семья всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней. Любовь и жизнь Келли всегда будут помнить. Я найду некоторое время, чтобы больше быть с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать о нас какое-то время. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую ваше излияние любви в предстоящие недели и месяцы, когда мы исцелимся.

Вся моя любовь, - написал Траволта.

Напомним, что у Траволты и Престон было трое детей, однако один из двоих сыновей пары умер в 2009 в возрасте 16 лет из-за эпилептического припадка.

Ранее мы писали, что Джон Траволта написал трогательное письмо в память о сыне.

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