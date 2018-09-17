Джон Траволта побрился налысо: фотофакт

Голливудский актер Джон Траволта сменил имидж: как он теперь выглядит.

Известный актер Джон Траволта кардинально сменил имидж - он решил побриться налысо.

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Результатом своего эксперимента со внешностью звезда Голливуда поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram. В кадре актер запечатлен с 18-летней дочерью Эллой Блю и бокалом мартини в руках. Фото подписано так:

Надеюсь, все здорово встретили Новый год!

Вот как выглядит Джон Траволта в 2019 году:

Отметим, что раньше Джон Траволта носил густую шевелюру. В 2010 году актер уже брился налысо для съемок фильма "Из Парижа с любовью", возможно, и в этот раз артист сменил имидж ради роли?

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