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Джон Траволта побрился налысо: фотофакт

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Голливудский актер Джон Траволта сменил имидж: как он теперь выглядит.
Джон Траволта побрился налысо
Джон Траволта побрился налысо
getty images

Известный актер Джон Траволта кардинально сменил имидж - он решил побриться налысо.

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Результатом своего эксперимента со внешностью звезда Голливуда поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram. В кадре актер запечатлен с 18-летней дочерью Эллой Блю и бокалом мартини в руках. Фото подписано так:

Надеюсь, все здорово встретили Новый год!

Вот как выглядит Джон Траволта в 2019 году:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I hope everyone had a great New Year!

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

Отметим, что раньше Джон Траволта носил густую шевелюру. В 2010 году актер уже брился налысо для съемок фильма "Из Парижа с любовью", возможно, и в этот раз артист сменил имидж ради роли?

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева умилила поклонников нежным фото с мужем Владимиром Дантесом. Как выглядят счастливые супруги, смотрите здесь. 

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Теги: Джон Траволта, фото
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