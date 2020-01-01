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Александр Пономарев впервые рассказал о потере отца

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Украинский артист Александр Пономарев поделился воспоминаниями об отце.
Александр Пономарев впервые рассказал о потере отца
Александр Пономарев впервые рассказал о потере отца
Пресс-служба

Популярный певец Александр Пономарев еще ни в одном интервью не рассказывал о своем отце. Исключение сделал для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом. В рубрике «Звездные папы» артист поделился воспоминаниями об отце.

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Отец Александра, Валерий Пономарев, по профессии – токарь шестого разряда. Он имел не только крепкую руку, но и силу характера. Приучал сына с детства себя защищать, поддерживал во всех его увлечениях. С 6-летнего возраста Александр начал заниматься боксом, но из-за травмы парню пришлось покинуть спорт. И тогда родители собрали денег на первый музыкальный инструмент, хотя семья никогда не была богатой.

«Не хватало денег, чтобы поесть. Я это помню, когда ели лук с хлебом», – вспомнил Александр Пономарев в эфире канала «Украина».

Но именно благодаря тому первому синтезатору 14-летнего Сашу стали приглашать на свадьбы, а через год взяли на работу – в ресторан. Так в 17 лет Пономарев напел на свою первую машину. Тогда отец очень радовался за сына.

В 24 года Пономарев уже ездил с гастролями по всей Украине. В тот день, в июне 97-го, готовился к концерту в Трускавце.

«Он мне позвонил, спросил: «Как дела?» Говорю: «Нормально. А почему на мобильный? Что-то срочное?» – «Нет, просто хотел тебя услышать». И через 2 часа его не стало. Сердце остановилось, – говорит певец в программе «Ранок з Україною» и вспоминает, что тогда должен был выйти на сцену, ведь был полный зал и все билеты были раскуплены. – Я пел со слезами на глазах. Сказал, что у меня умер отец. Если бы не сказал, люди бы не поняли, что со мной происходит».

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В память об отце осталось только одно фото. После смерти мамы в 2004-м семейные фотоархивы потерялись. Но не воспоминания. Больше всего Пономарев сожалеет, что отец не увидел внуков, ушел, когда ему было всего 50. Но и за эти годы Александру есть за что сказать отцу “спасибо“.

«За все. Я за все благодарен своему отцу и маме. Они делали все, что в то время могли, чтобы я стал тем, кем стал», – отметил артист.

Ранее Александр Пономарев поделился редким фото с дочерьми.

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Теги: Александр Пономарев
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Источник: ivоna bigmir)net

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