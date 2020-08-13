Кожаное мини и прозрачная блузка: MARUV похвасталась эффектным образом

Певица MARUV позировала в наряде собственного бренда.

Месяц назад популярная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) сообщила поклонникам, что совсем скоро выйдет в свет ее новая коллекция одежды. А на днях звезда похвасталась одним из нарядов собственного бренда.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала подборку фотографий, где она запечатлена в эффектном образе. MARUV предстала в прозрачной черной блузке, черном бюстгальтере и кожаной мини-юбке. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и черным маникюром.

“А я шла, шла, шла Пирожок нашла! Моя потрясная коллекция одежды уже доступна к заказу 😉“, - написала артистка.

Ранее сообщалось, что MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе.

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