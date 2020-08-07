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"Похожа на молодую Билык": MARUV удивила новой прической

Комментариев: 2
Певица MARUV поинтересовалась у фанов, идет ли ей рыжий цвет волос.
"Похожа на молодую Билык": MARUV удивила новой прической
"Похожа на молодую Билык": MARUV удивила новой прической
instagram.com/maruvofficial

Одна из самых популярных украинских исполнительниц MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, удивила поклонников очередным экспериментом с имиджем. Звезда показала новую прическу.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала селфи, где она предстала в наряде черного цвета на бретелях, в рыжем парике и с ярким макияжем с акцентом на глаза. В описание к свежему кадру звезда поинтересовалась у фанов, стоит ли ей перекраситься в рыжий цвет.

“Может в рыженький?“, - спросила MARUV.

MARUV с рыжими волосами
MARUV с рыжими волосами
Скриншот

Большинству поклонников певицы не понравилась эта идея. А некоторые пользователи Сети увидели сходство MARUV с Аллой Пугачевой и Ириной Билык.

  • Нет. Ти и так красива
  • Латексная рыженькая бестия 👍🏻💋
  • Чёрный-самый 🔥🔥🔥
  • Не стоит...
  • Та не, и так богиня😎
  • Не, не надо) 😃 😃
  • Только брюнетка-конфетка
  • Нет не надо в рыженький. Мне кажется не очень. В зелёненький попробуйте как хотели😺
  • Неееееееее🙅🏽‍♀️🙅🏽‍♀️🙅🏽‍♀️
  • Сексуальная кошечка👍👍👍
  • блин, Анька, любишь ты крайности
  • Прям ведьмочка с хутора у Диканьки👍
  • Ирину Билык напомнила😂, не надо
  • Футы, думал Ирина билык... Да, тебе вроде идёт.
  • Алла Борисовна, может, не надо?
  • Похожа на молодую Билык
  • Ты как Алла Борисовна 20 лет назад

Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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Orzy    07.08.2020, 10:21
Оценка:  0
Orzy
який жах.
гость  (аноним)  07.08.2020, 10:12
Оценка:  +1
гость
Ахуезная чика
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