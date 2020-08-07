"Похожа на молодую Билык": MARUV удивила новой прической
Одна из самых популярных украинских исполнительниц MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, удивила поклонников очередным экспериментом с имиджем. Звезда показала новую прическу.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала селфи, где она предстала в наряде черного цвета на бретелях, в рыжем парике и с ярким макияжем с акцентом на глаза. В описание к свежему кадру звезда поинтересовалась у фанов, стоит ли ей перекраситься в рыжий цвет.
“Может в рыженький?“, - спросила MARUV.
Большинству поклонников певицы не понравилась эта идея. А некоторые пользователи Сети увидели сходство MARUV с Аллой Пугачевой и Ириной Билык.
- Нет. Ти и так красива
- Латексная рыженькая бестия 👍🏻💋
- Чёрный-самый 🔥🔥🔥
- Не стоит...
- Та не, и так богиня😎
- Не, не надо) 😃 😃
- Только брюнетка-конфетка
- Нет не надо в рыженький. Мне кажется не очень. В зелёненький попробуйте как хотели😺
- Неееееееее🙅🏽♀️🙅🏽♀️🙅🏽♀️
- Сексуальная кошечка👍👍👍
- блин, Анька, любишь ты крайности
- Прям ведьмочка с хутора у Диканьки👍
- Ирину Билык напомнила😂, не надо
- Футы, думал Ирина билык... Да, тебе вроде идёт.
- Алла Борисовна, может, не надо?
- Похожа на молодую Билык
- Ты как Алла Борисовна 20 лет назад
Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.
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