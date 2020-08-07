"Похожа на молодую Билык": MARUV удивила новой прической

Певица MARUV поинтересовалась у фанов, идет ли ей рыжий цвет волос.

Одна из самых популярных украинских исполнительниц MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, удивила поклонников очередным экспериментом с имиджем. Звезда показала новую прическу.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала селфи, где она предстала в наряде черного цвета на бретелях, в рыжем парике и с ярким макияжем с акцентом на глаза. В описание к свежему кадру звезда поинтересовалась у фанов, стоит ли ей перекраситься в рыжий цвет.

“Может в рыженький?“, - спросила MARUV.

MARUV с рыжими волосами Скриншот

Большинству поклонников певицы не понравилась эта идея. А некоторые пользователи Сети увидели сходство MARUV с Аллой Пугачевой и Ириной Билык.

Нет. Ти и так красива

Латексная рыженькая бестия 👍🏻💋

Чёрный-самый 🔥🔥🔥

Не стоит...

Та не, и так богиня😎

Не, не надо) 😃 😃

Только брюнетка-конфетка

Нет не надо в рыженький. Мне кажется не очень. В зелёненький попробуйте как хотели😺

Неееееееее🙅🏽‍♀️🙅🏽‍♀️🙅🏽‍♀️

Сексуальная кошечка👍👍👍

блин, Анька, любишь ты крайности

Прям ведьмочка с хутора у Диканьки👍

Ирину Билык напомнила😂, не надо

Футы, думал Ирина билык... Да, тебе вроде идёт.

Алла Борисовна, может, не надо?

Похожа на молодую Билык

Ты как Алла Борисовна 20 лет назад

Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.

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