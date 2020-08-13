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"Нечего было есть": MARUV рассказала о непростом детстве

Комментариев: 3
Певица MARUV призналась, что рано начала сама зарабатывать на жизнь.
"Нечего было есть": MARUV рассказала о непростом детстве
"Нечего было есть": MARUV рассказала о непростом детстве
instagram.com/maruvofficial

Одна из самых эпатажных певиц MARUV рассказала команде «Зіркового шляху» на канале «Украина», как она жила в детстве и почему ей пришлось самой зарабатывать на жизнь.

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Сегодня MARUV может позволить себе все: модную одежду, отдых в дорогих отелях, красивые авто. Хотя много лет назад ее семье не на что было купить еду.

«Я помню, что нам нечего было есть. Мама даже сдавала бутылки, – призналась героиня «Зіркового шляху». –  Иногда женщины из нашего подъезда собирались вместе, выносили, у кого что было, и готовили еду на несколько семей. В то время было очень сложно с продуктами. У нас колбаса была только на какие-то праздники, а так – гречка и соевое мясо. Приходилось перешивать мамины вещи. Чтобы выбрать какую-то одежду, мы ходили на секонд-хенд».

Было так тяжело с деньгами, что Аня начала работать, будучи еще студенткой. Днем она ходила на занятия, а вечером шла в ночной клуб, где будущая знаменитость пела шансон.

«Зарабатывала, как могла, – поделилась певица в интервью для канала «Украина». – Днем я не пропускала пары, а потом работала с 9 вечера и до 3 часов ночи».

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В те годы было не до отдыха и развлечений, большую часть времени она посвящала творчеству и старалась помочь семье.

«Я впервые поехала в Турцию, когда мне было 26 или 27 лет, – сказала певица. – А до этого я ни разу нигде не была. Все мои поездки – это какие-то детские лагеря в Крыму».

MARUV призналась, что те годы безденежья не прошли бесследно.

«У меня с детства сформировался страх бедности, – объяснила героиня «Зіркового шляху». – И сейчас я пашу как лошадь, чтобы никогда не быть бедной».

Ранее сообщалось, что MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.08.2020, 15:48
Оценка:  0
гость
лучше бы напи....дела, как тебя в детстве отодрали в школьном сортире, - это сейчас модно
гость  (аноним)  13.08.2020, 15:44
Оценка:  0
гость
MARUV, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  13.08.2020, 15:42
Оценка:  0
гость
Корсун, шмара прокацапская, а где сопливый пиз...деж про то, как тебя насиловал отчим, сосед или друг семьи?
Как воспитала улица? Или еще какая-нибудь несусветная куйня, для дебилоидов?
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