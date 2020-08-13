"Нечего было есть": MARUV рассказала о непростом детстве

Певица MARUV призналась, что рано начала сама зарабатывать на жизнь.

Одна из самых эпатажных певиц MARUV рассказала команде «Зіркового шляху» на канале «Украина», как она жила в детстве и почему ей пришлось самой зарабатывать на жизнь.

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Сегодня MARUV может позволить себе все: модную одежду, отдых в дорогих отелях, красивые авто. Хотя много лет назад ее семье не на что было купить еду.

«Я помню, что нам нечего было есть. Мама даже сдавала бутылки, – призналась героиня «Зіркового шляху». – Иногда женщины из нашего подъезда собирались вместе, выносили, у кого что было, и готовили еду на несколько семей. В то время было очень сложно с продуктами. У нас колбаса была только на какие-то праздники, а так – гречка и соевое мясо. Приходилось перешивать мамины вещи. Чтобы выбрать какую-то одежду, мы ходили на секонд-хенд».

Было так тяжело с деньгами, что Аня начала работать, будучи еще студенткой. Днем она ходила на занятия, а вечером шла в ночной клуб, где будущая знаменитость пела шансон.

«Зарабатывала, как могла, – поделилась певица в интервью для канала «Украина». – Днем я не пропускала пары, а потом работала с 9 вечера и до 3 часов ночи».

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В те годы было не до отдыха и развлечений, большую часть времени она посвящала творчеству и старалась помочь семье.

«Я впервые поехала в Турцию, когда мне было 26 или 27 лет, – сказала певица. – А до этого я ни разу нигде не была. Все мои поездки – это какие-то детские лагеря в Крыму».

MARUV призналась, что те годы безденежья не прошли бесследно.

«У меня с детства сформировался страх бедности, – объяснила героиня «Зіркового шляху». – И сейчас я пашу как лошадь, чтобы никогда не быть бедной».

Ранее сообщалось, что MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе.

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