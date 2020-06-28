MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе - видео
Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с подписчиками самым ярким моментом с выступления в Одессе.
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На своей странице в Инстаграм артистка разместила видео, где она вместе со своим балетом танцует под трек “Siren song“. Позже танцовщицы переместились в бассейн, где продолжили зажигательно двигаться.
В конце песни MARUV присоединилась к девушкам, упав в воду под знаменитое слово из хита - “Bang!“. Отметим, что все танцовщицы и сама певица выступали в красных облегающих костюмах.
Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.
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