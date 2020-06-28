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MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе - видео

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Певица запостила яркие кадры с выступления.
MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе - видео
MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе - видео
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с подписчиками самым ярким моментом с выступления в Одессе.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила видео, где она вместе со своим балетом танцует под трек “Siren song“. Позже танцовщицы переместились в бассейн, где продолжили зажигательно двигаться.

В конце песни MARUV присоединилась к девушкам, упав в воду под знаменитое слово из хита - “Bang!“. Отметим, что все танцовщицы и сама певица выступали в красных облегающих костюмах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ukropnekrupa @boyko_olya @aminatamerlanova @kapustochkaa @kovallanastasia

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.

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Теги: MARUV
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
АК-74  (аноним)  29.06.2020, 10:59
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АК-74
Все под фонограмму. Жаль, не утонула, патаскуха прокацапская.
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