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"Рай не в шалаше": Притула показал, как женой и дочкой отдыхает на природе

Комментариев: 6
Ведущий Сергей Притула показал, как с семьей провел виходные.
"Рай не в шалаше": Притула показал, как женой и дочкой отдыхает на природе
"Рай не в шалаше": Притула показал, как женой и дочкой отдыхает на природе
instagram.com/siriy_ua

Один из самых известных украинских ведущих, звезда Нового канала и лидер “Варьяты-шоу“ Сергей Притула продолжает делиться с подписчиками яркими семейными кадрами.

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На этот раз 39-летний артист показал, как вместе с женой Екатериной и 3-летней дочерью Соломией провел выходные. Притула вывез семейство на природу. Судя по свежим снимках Сергея в Инстаграм, он с супругой устроил пикник возле реки и посиделки в палатке.

“Рай, він не в шалаші, він у наметі;)))! Але виключно за умови, що з тими, кого любиш!“, - подписал подборку пейзажных фото ведущий и дополнил их забавным селфи с родными.

Ранее сообщалось, что Педан показал архивные фото 8-летней давности с Фреймут и Притулой.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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pусский  (аноним)  10.08.2020, 19:53
Оценка:  0
pусский
Мне здесь отсосут?
гость  (аноним)  10.08.2020, 17:30
Оценка:  0
гость
БМ - слабоумное, малообразованное кацапское быдло, в ро вас скотов е...б..а..т..ь.
pусский  (аноним)  10.08.2020, 17:14
Оценка:  0
pусский
Все гуцулы педриллы!
гость  (аноним)  10.08.2020, 16:29
Оценка:  0
гость
никакой ошибки: он не мужик. Только кастрюлеголовая может может у граждан Украины с тупым упорством выяснять чем Крым ( как на нацотборе), а, потом за их ответ унижать их. Проститутка.
БЕЗУМЕЦ+    10.08.2020, 17:27
Оценка:  +3
БЕЗУМЕЦ+
ОТСОСИ У ПРИТУЛЫ, И ОН НЕ БУДЕТ ТЕБЯ УНИЖАТЬ
zadneprohodchik    10.08.2020, 16:14
Оценка:  0
zadneprohodchik
притула показала как женой, бм птушники тупые!
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