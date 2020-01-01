Ведущий похвастался летним отдыхом с семьей.

"Вывез семью на Мальдивы": Притула поделился счастливым фото с женой и дочерью instagram.com/siriy_ua

Один из самых известных украинских ведущих, звезда Нового канала и лидер “Варьяты-шоу“ Сергей Притула очаровал пользователей Сети новой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм Сергей опубликовал свежий кадр с отдыха, где он запечатлен с женой Екатериной Сопельник и дочерью Соломией, которой 27 июля исполняется три года. На фото звездное семейство позирует на пляже в городе Геническ, Херсонская область. В описании к снимку Притула с юмором написал, что вывез семью на Мальдивы.

“Як би не було скрутно з грошима, як би не потерпали від карантину, але я був би не я, якби хоч на кілька днів не вивіз сім‘ю на Мальдіви! Бажаю, щоб усі могли собі це дозволити у 2020-му!“, - подписал фото ведущий.

Сергей Притула поделился счастливым фото с женой и дочерью Скриншот

Поклонники 39-летнего артиста оценили его юмор:

Ахахаха, мальдівщина))) а ще Шріланщина, Маямщина, Єгипщина,Абудабщина))))

Если я правильно понимаю - Геническ теперь у нас местные Мальдивы 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Генічеськ то любов 💓 Гарного відпочинку!:)

Вітаю на Мальдівщині😄Гарного відпочинку! P.S.Якщо раптом щось,то тернопільські є і тут😉😉😉

Ага гарний очерет на Мальдівах росте😂

Гарного відпочинку!!! Щойно повернулися з тих Мальдівів🙌

Напомним, ранее Сергей Притула впервые откровенно высказался о разводе с первой женой.

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