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"Вывез семью на Мальдивы": Притула поделился счастливым фото с женой и дочерью

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Ведущий похвастался летним отдыхом с семьей.
"Вывез семью на Мальдивы": Притула поделился счастливым фото с женой и дочерью
"Вывез семью на Мальдивы": Притула поделился счастливым фото с женой и дочерью
instagram.com/siriy_ua

Один из самых известных украинских ведущих, звезда Нового канала и лидер “Варьяты-шоу“ Сергей Притула очаровал пользователей Сети новой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм Сергей опубликовал свежий кадр с отдыха, где он запечатлен с женой Екатериной Сопельник и дочерью Соломией, которой 27 июля исполняется три года. На фото звездное семейство позирует на пляже в городе Геническ, Херсонская область. В описании к снимку Притула с юмором написал, что вывез семью на Мальдивы.

“Як би не було скрутно з грошима, як би не потерпали від карантину, але я був би не я, якби хоч на кілька днів не вивіз сім‘ю на Мальдіви! Бажаю, щоб усі могли собі це дозволити у 2020-му!“, - подписал фото ведущий.

Сергей Притула поделился счастливым фото с женой и дочерью
Сергей Притула поделился счастливым фото с женой и дочерью
Скриншот

Поклонники 39-летнего артиста оценили его юмор:

  • Ахахаха, мальдівщина))) а ще Шріланщина, Маямщина, Єгипщина,Абудабщина))))
  • Если я правильно понимаю - Геническ теперь у нас местные Мальдивы 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
  • Генічеськ то любов 💓 Гарного відпочинку!:)
  • Вітаю на Мальдівщині😄Гарного відпочинку! P.S.Якщо раптом щось,то тернопільські є і тут😉😉😉
  • Ага гарний очерет на Мальдівах росте😂
  • Гарного відпочинку!!! Щойно повернулися з тих Мальдівів🙌

Напомним, ранее Сергей Притула впервые откровенно высказался о разводе с первой женой.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivоna bigmir)net

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