Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Педан показал архивные фото 8-летней давности с Фреймут и Притулой

Комментариев: 0
Ведущий запостил кадры со съемок проекта "Кабриолето".
Педан показал архивные фото 8-летней давности с Фреймут и Притулой
Педан показал архивные фото 8-летней давности с Фреймут и Притулой
facebook.com/Kabriolito

Известный украинский ведущий, шоумен, звезда Нового канала Александр Педан поделился с поклонниками архивными снимками со времен съемок в тревел-шоу “Кабриолето“, первый выпуск которого вышел в 2012 году.

Читай также: 2012 против 2019: Александр Педан показал, как изменились за 7 лет его жена и дочь

На своей странице в Инстаграм Педан запостил серию кадров со своими соведущими Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой, с которыми он вместе путешествовал по Украине. 

“Я пишаюся тим, що 8 років тому ми з @siriy_ua, @freimutolia і фактично всією командою “Підйому” поїхали в подорож по Україні під назвою “Кабріоліто”. Здається, що це була одна з найкращих програм такого формату в Україні, тому що вона мала концепцію, персонажів, яких вже знали та любили. У нас була історія стосунків і, фактично, називали це шоу “тревел-серіаліті”. Для тих, хто не знає, концепт був таким: хтось один вигравав і обирав наступну точку, куди ми їдемо, і активності, які будемо пробувати. Якщо це було моє місто, то ми їхали, наприклад, в Запорізьку Січ. @siriy_ua стрибав з моста в Запоріжжі на спір. З мене збивали шаблею або кнутом шапку. Що робила @freimutolia, каюся, не пам’ятаю. Мета програми була розкрити не зовсім попсові місця. Що тільки я там не пробував, навіть в шахту довелося лізти. Мені досі приходять повідомлення в дірект, де люди розповідають, що вони нарешті побачили Тунель кохання, який ми відкрили в “Кабріоліто”. До речі, першими в Україні. Чи Заліщики з їхнім унікальним кліматом та помідорами. Ми часто всередині команди організовували квести. Треба було дістатися до міста з різними ускладненнями“, - поделился воспоминаниями Педан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІЙ ТРЕВЕЛ-ПОЧАТОК В «КАБРІОЛІТО» Я пишаюся тим, що 8 років тому ми з @siriy_ua , @freimutolia і фактично всією командою “Підйому” поїхали в подорож по Україні під назвою “Кабріоліто”. Здається, що це була одна з найкращих програм такого формату в Україні, тому що вона мала концепцію, персонажів, яких вже знали та любили. У нас була історія стосунків і, фактично, називали це шоу “тревел-серіаліті”. Для тих, хто не знає, концепт був таким: хтось один вигравав і обирав наступну точку, куди ми їдемо, і активності, які будемо пробувати. Якщо це було моє місто, то ми їхали, наприклад, в Запорізьку Січ. @siriy_ua стрибав з моста в Запоріжжі на спір. З мене збивали шаблею або кнутом шапку. Що робила @freimutolia, каюся, не пам’ятаю. Нагадайте в коментах, хто бачив цей випуск. Мета програми була розкрити не зовсім попсові місця. Що тільки я там не пробував, навіть в шахту довелося лізти (дивіться другу фотку). Мені досі приходять повідомлення в дірект, де люди розповідають, що вони нарешті побачили Тунель кохання, який ми відкрили в “Кабріоліто”. До речі, першими в Україні. Чи Заліщики з їхнім унікальним кліматом та помідорами. Ми часто всередині команди організовували квести. Треба було дістатися до міста з різними ускладненнями. Одного разу, каюся, ми зробили підступну штуку... Є тут ті, хто дивився? Які нові місця відкрили разом з нами? #флешбеки #кабріоліто #мандруйукраїною

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

Ранее мы писали, зачем Александр Педан просыпается в пять утра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александр Педан, Ольга Фреймут, Сергей Притула
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь