Педан показал архивные фото 8-летней давности с Фреймут и Притулой

Известный украинский ведущий, шоумен, звезда Нового канала Александр Педан поделился с поклонниками архивными снимками со времен съемок в тревел-шоу “Кабриолето“, первый выпуск которого вышел в 2012 году.

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На своей странице в Инстаграм Педан запостил серию кадров со своими соведущими Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой, с которыми он вместе путешествовал по Украине.

“Я пишаюся тим, що 8 років тому ми з @siriy_ua, @freimutolia і фактично всією командою “Підйому” поїхали в подорож по Україні під назвою “Кабріоліто”. Здається, що це була одна з найкращих програм такого формату в Україні, тому що вона мала концепцію, персонажів, яких вже знали та любили. У нас була історія стосунків і, фактично, називали це шоу “тревел-серіаліті”. Для тих, хто не знає, концепт був таким: хтось один вигравав і обирав наступну точку, куди ми їдемо, і активності, які будемо пробувати. Якщо це було моє місто, то ми їхали, наприклад, в Запорізьку Січ. @siriy_ua стрибав з моста в Запоріжжі на спір. З мене збивали шаблею або кнутом шапку. Що робила @freimutolia, каюся, не пам’ятаю. Мета програми була розкрити не зовсім попсові місця. Що тільки я там не пробував, навіть в шахту довелося лізти. Мені досі приходять повідомлення в дірект, де люди розповідають, що вони нарешті побачили Тунель кохання, який ми відкрили в “Кабріоліто”. До речі, першими в Україні. Чи Заліщики з їхнім унікальним кліматом та помідорами. Ми часто всередині команди організовували квести. Треба було дістатися до міста з різними ускладненнями“, - поделился воспоминаниями Педан.